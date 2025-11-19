Samsung rivoluziona il fitness digitale grazie alla collaborazione con iFIT

Samsung ha deciso di ampliare la sua presenza nel mondo del benessere digitale unendo le forze con iFIT. Di cosa si tratta? Di una delle realtà più note nel settore del fitness connesso e proprietaria di brand come NordicTrack e ProForm. L’idea alla base della collaborazione è semplice. Le aziende insieme intendono rendere l’esperienza di allenamento più personalizzata e facilmente adattabile alle esigenze reali di ogni utente. Samsung Health potrà così ora contare su una nuova tipologia di contenuti guidati, unita a una capacità più avanzata di interpretare i dati raccolti dagli indossabili.

Per Samsung questa collaborazione rappresenta un passo avanti importante. Finora l’app si è concentrata soprattutto sul monitoraggio generale della salute, compresi sonno, frequenza cardiaca e gestione dello stress. Con l’arrivo dei programmi iFIT, l’allenamento diventa più completo e interattivo. Sono infatti previste sessioni guidate da trainer, tracciamento in tempo reale delle prestazioni e percorsi pensati per obiettivi specifici. È un cambiamento che avvicina l’esperienza degli utenti a quella dei centri fitness professionali, ma con la comodità di avere tutto direttamente su smartphone, tablet e smartwatch Galaxy.

Samsung integra i contenuti iFIT in Health: allenamenti smart e attrezzature connesse

Dall’autunno, gli utenti Samsung potranno accedere a una selezione di workout iFIT direttamente dentro l’app Health, tramite un abbonamento mensile o annuale. La libreria comprenderà yoga, cardio, forza, pilates, HIIT, meditazione e sessioni dedicate al recupero. Ogni contenuto sarà pensato per adattarsi al livello individuale, rendendo l’esperienza più fluida e inclusiva anche per chi si avvicina al fitness per la prima volta.

La fase successiva della collaborazione sarà ancora più innovativa. I tapis roulant, le cyclette e le altre attrezzature compatibili con iFIT potranno comunicare in tempo reale con i dispositivi Galaxy. In questo modo, battito cardiaco, intensità dell’allenamento, calorie bruciate e altri dati biometrici potranno essere visualizzati e analizzati in modo immediato. Ciò significa avere una guida costante e precisa, capace di proporre modifiche automatiche al ritmo o alla difficoltà dell’allenamento.

Insomma, secondo iFIT, il futuro del fitness passa dalla personalizzazione totale, e l’ unione con Samsung va proprio in questa direzione. L’iniziativa partirà nei principali mercati globali, tra cui Italia, Regno Unito, Stati Uniti, India, Canada e Australia, con contenuti disponibili in più lingue.