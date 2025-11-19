WhatsApp amplia i test: il multi-account avanza su iOS mentre Android riceve nuove integrazioni

WhatsApp sta accelerando i test su una novità attesa da anni: la gestione di più account direttamente dall’app principale. Finora l’unico modo per avere due profili separati consisteva nell’uso di WhatsApp Business oppure in configurazioni multi-dispositivo. Le versioni beta di iOS stanno finalmente introducendo un supporto integrato, con la comparsa di un’apposita sezione “Account List” nelle impostazioni o di un pulsante dedicato accanto all’icona del QR code.

Stando ai dati raccolti da WABetaInfo, il test è apparso inizialmente nella beta 25.19.10.74, per poi proseguire nella 25.34.10.72. L’utente può aggiungere un nuovo profilo, un account già usato in passato su WhatsApp o WhatsApp Business, oppure collegare un dispositivo companion tramite QR code. In quest’ultimo caso la sincronizzazione è automatica e porta con sé cronologia e impostazioni del telefono principale.

Gli account restano completamente separati: backup, privacy, toni, reazioni, preferenze di download e chat silenziate non interferiscono tra loro. Anche la gestione delle notifiche è stata adattata: ogni avviso specifica chiaramente quale account ha ricevuto il messaggio. Il passaggio tra i profili può avvenire tramite “Account List”, con una pressione prolungata sulla scheda Impostazioni o con un doppio tocco. Un toast di conferma segnala il cambio avvenuto senza interrompere l’app.

La funzione è compatibile con App Lock: se un profilo è protetto da Face ID, Touch ID o codice del dispositivo, l’accesso richiede comunque autenticazione. La rimozione di un account avviene da Impostazioni > Account, mentre il rientro può essere effettuato tramite “Add Account”, anche tramite passkey. Il rollout resta limitato a un numero ristretto di tester iOS.

Nuove opzioni per widget Meta AI e Pixel VIPs su Android

Parallelamente, WhatsApp continua a sperimentare novità sull’universo Android. La beta 2.24.6.14 aveva introdotto il widget dedicato a Meta AI, che permette di avviare conversazioni con l’assistente, inviare immagini da analizzare e sfruttare interazioni vocali direttamente dalla schermata Home, senza aprire l’app. Il widget è ridimensionabile e consente accesso rapido alle funzioni principali.

Con la beta 2.25.35.2, entra in test una nuova impostazione destinata ai possessori di dispositivi Pixel: la possibilità di disattivare l’integrazione con Pixel VIPs, il widget Google che mostra chiamate, messaggi, aggiornamenti di posizione condivisi, note personali e promemoria di contatti prioritari. Dal percorso Impostazioni > Account > Other Apps è ora possibile revocare l’accesso ai dati WhatsApp tramite il comando “Turn off Pixel VIPs”. Una volta disattivata, l’integrazione richiede una riattivazione manuale a livello di sistema.