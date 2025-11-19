Chery Fulwin X3L: flop nel salire la scalinata

Nel panorama automobilistico contemporaneo, la corsa alla visibilità passa sempre più spesso attraverso prove spettacolari. In tale contesto, le imprese dimostrative compiute su percorsi iconici sono diventate un terreno di confronto ambito. È in tale cornice che si inserisce il recente episodio avvenuto in Cina, teatro di un tentativo destinato a far discutere. Il 12 novembre, la scalinata della Porta del Paradiso è tornata al centro dell’interesse mediatico. A distanza di anni dalla celebre ascensione della Range Rover Sport, un’impresa che nel 2018 aveva consolidato la reputazione off-road del marchio, un nuovo protagonista ha cercato di misurarsi con i 999 gradini che conducono al monte Tianmen. Si tratta del nuovo Chery Fulwin X3L, un fuoristrada che ambisce a ritagliarsi uno spazio nel competitivo segmento dei veicoli a trazione integrale.

Chery prova la scalinata di Tianmen con il suo Fulwin X3L

La prova era stata concepita come un banco di verifica delle capacità tecniche del modello. Il percorso iniziale della scalata sembrava procedere senza difficoltà particolari, alimentando le aspettative. Eppure, nel tratto successivo un elemento imprevisto ha mutato il corso dell’evento. Un componente di colore scuro è apparso staccarsi dalla parte anteriore del veicolo. Evento che ha portato alla perdita di stabilità e che ha portato la vettura a sbandare e a scivolare indietro.

Nelle ore successive, Chery ha diffuso una nota di scuse, chiarendo che una fune di sicurezza si sarebbe staccata e impigliata nella ruota destra, compromettendo la trazione. Secondo la ricostruzione preliminare, il guasto avrebbe evidenziato lacune nelle valutazioni dei rischi. L’azienda ha assicurato l’intenzione di riparare i danni alla struttura e di risarcire gli eventuali costi. L’episodio rilancia una questione più ampia: fino a che punto le dimostrazioni estreme possono rappresentare uno strumento efficace? In un settore in cui l’innovazione tecnica avanza rapidamente, la sfida sarà trovare un equilibrio tra spettacolarità e responsabilità.