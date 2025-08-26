Ad
Google Calendar introduce i widget in Material 3 Expressive

La nuova interfaccia di Google Calendar è ora disponibile per tutti gli utenti con l’aggiornamento più recente

Giornata di cambiamenti per le app di Google, che stanno ricevendo un deciso rinnovamento grafico. Dopo il restyling già arrivati su Google Messaggi e Tasks, è la volta di Calendar ad accogliere i widget ridisegnati secondo le linee di Material 3 Expressive. Il lancio, avviato nelle scorse settimane, ora raggiunge tutti gli utenti grazie alla distribuzione della versione 2025.32.0.

L’obiettivo di Google è quello di armonizzare l’esperienza d’uso con elementi visivi più moderni, un design minimalista e un utilizzo più efficiente dello spazio disponibile. In questo senso, Calendar rappresenta un banco di prova ideale, essendo una delle applicazioni più usate per la gestione di impegni e appuntamenti quotidiani.

Google Calendar cambia volto con i widget aggiornati

I nuovi widget mostrano differenze evidenti già al primo sguardo. Il pulsante “+”, usato per aggiungere un evento, non è più circolare ma allungato a forma di pillola, risultando più sottile e meglio integrato nell’interfaccia. La modifica, visibile sia nella visualizzazione mensile che in quella compatta, riduce il margine superiore e ottimizza lo spazio sullo schermo. Anche il carattere che indica il mese appare più spesso e leggibile, segno della volontà di migliorare la chiarezza.

Ulteriori novità arrivano nella versione compatta del widget. Nel precedente design era presente un’interfaccia a due colonne e il giorno della settimana era rappresentato da una semplice iniziale all’interno di un cerchio. Con Material 3 Expressive questa impostazione scompare. Gli eventi sono mostrati in maniera più lineare e il giorno è riportato in modo completo sopra la lista, così da offrire una lettura immediata e intuitiva.

Per chi non vede ancora le modifiche, Google suggerisce un passaggio semplice. Basta verificare la presenza dell’aggiornamento sul Play Store ed eventualmente cancellare la cache dell’app. Il lancio, come detto, è in corso e potrebbe richiedere qualche giorno per raggiungere ogni dispositivo. Con questo redesign, Google Calendar si allinea così alle altre piattaforme che stanno pian piano adottando Material 3 Expressive. Un passo che conferma la direzione intrapresa da Big G verso un sistema Android sempre più coerente, fluido e basato sull’esperienza utente.

