Google Calendar introduce i widget in Material 3 Expressive

Giornata di cambiamenti per le app di Google, che stanno ricevendo un deciso rinnovamento grafico. Dopo il restyling già arrivati su Google Messaggi e Tasks, è la volta di Calendar ad accogliere i widget ridisegnati secondo le linee di Material 3 Expressive. Il lancio, avviato nelle scorse settimane, ora raggiunge tutti gli utenti grazie alla distribuzione della versione 2025.32.0.

L’obiettivo di Google è quello di armonizzare l’esperienza d’uso con elementi visivi più moderni, un design minimalista e un utilizzo più efficiente dello spazio disponibile. In questo senso, Calendar rappresenta un banco di prova ideale, essendo una delle applicazioni più usate per la gestione di impegni e appuntamenti quotidiani.

Google Calendar cambia volto con i widget aggiornati

I nuovi widget mostrano differenze evidenti già al primo sguardo. Il pulsante “+”, usato per aggiungere un evento, non è più circolare ma allungato a forma di pillola, risultando più sottile e meglio integrato nell’interfaccia. La modifica, visibile sia nella visualizzazione mensile che in quella compatta, riduce il margine superiore e ottimizza lo spazio sullo schermo. Anche il carattere che indica il mese appare più spesso e leggibile, segno della volontà di migliorare la chiarezza.

Ulteriori novità arrivano nella versione compatta del widget. Nel precedente design era presente un’interfaccia a due colonne e il giorno della settimana era rappresentato da una semplice iniziale all’interno di un cerchio. Con Material 3 Expressive questa impostazione scompare. Gli eventi sono mostrati in maniera più lineare e il giorno è riportato in modo completo sopra la lista, così da offrire una lettura immediata e intuitiva.

Per chi non vede ancora le modifiche, Google suggerisce un passaggio semplice. Basta verificare la presenza dell’aggiornamento sul Play Store ed eventualmente cancellare la cache dell’app. Il lancio, come detto, è in corso e potrebbe richiedere qualche giorno per raggiungere ogni dispositivo. Con questo redesign, Google Calendar si allinea così alle altre piattaforme che stanno pian piano adottando Material 3 Expressive. Un passo che conferma la direzione intrapresa da Big G verso un sistema Android sempre più coerente, fluido e basato sull’esperienza utente.