Samsung punta su Galaxy Z Flip 8 per aumentare le vendite di pieghevoli nel 2026

Samsung prepara una nuova offensiva nel settore dei dispositivi pieghevoli, con l’obiettivo di incrementare del 10% le vendite nel 2026 e raggiungere 6,7 milioni di unità distribuite. L’obiettivo di Samsung sembra essere molto chiaro secondo la fonte: rafforzare la sua leadership anche in prossimità dell’arrivo del primo iPhone pieghevole.

La spinta principale arriverà dal Galaxy Z Flip 8, modello che secondo le anticipazioni riceverà le innovazioni più significative rispetto al fratello maggiore Galaxy Z Fold 8, pur mantenendo la stessa filosofia di design compatto e pratico che ha decretato il successo della serie.

Galaxy Z Flip 8: design più sottile e leggero, ecco cosa vuole Samsung

Per quanto riguarda l’arrivo ufficiale sul mercato, Samsung Galaxy Z Flip 8 dovrebbe arrivare verso la metà del 2026 con un profilo più sottile e leggero del 10% rispetto al modello attuale. Stando a quanto riportato, il colosso seguirà alcune linee guida dettate con il Galaxy S25 Edge per ridurre lo spessore e il peso del suo piccolo pieghevole, non compromettendo però la sua solidità e la sua qualità del display.

L’obiettivo è chiaro: rendere lo smartphone più maneggevole, elegante e competitivo, soprattutto in vista della possibile presentazione dell’iPhone pieghevole di Apple, atteso nello stesso periodo. Si parla anche di ottimizzazioni hardware, tra cui una gestione energetica più efficiente e un probabile SoC Qualcomm di nuova generazione, anche se al momento mancano conferme ufficiali.

Non è escluso che Samsung possa introdurre anche fotocamere migliorate o una batteria più capiente, ma la priorità resta alleggerire il dispositivo e renderlo più confortevole nell’uso quotidiano, due aspetti molto apprezzati da chi sceglie i modelli Flip. Le previsioni di Samsung sono chiare: probabilmente le vendite resteranno stabili anche per la prossima serie Galaxy S26, tenendo la retta tracciata dagli S25 durante quest’anno.

Almeno per ora dunque c’è solo da attendere le prossime indiscrezioni, in quanto ci vorrà ancora tempo prima di vedere qualcosa di reale.