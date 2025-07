WhatsApp rivoluziona l’esperienza d’uso su iPhone con il supporto multi-account

Non sarà più necessario ricorrere a soluzioni alternative per usare due numeri su WhatsApp. L’app, di recente, sta infatti lavorando a una novità destinata a cambiare il modo in cui gli utenti iOS gestiscono i propri account. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, l’ultima versione beta per iPhone, identificata come 25.19.10.74, introduce le prime tracce della funzionalità multi-account. Una novità che permetterà finalmente di gestire più profili all’interno della piattaforma, senza bisogno di utilizzare WhatsApp Business o duplicazioni via software.

Novità su WhatsApp: notifiche separate e cambio automatico, massima chiarezza per ogni messaggio

La nuova funzione sarà accessibile direttamente dalle impostazioni dell’app, su cui sarà possibile aggiungere un secondo account inserendo un numero telefonico oppure scansionando un QR code. Una volta configurati, tutti i profili verranno visualizzati in un’unica schermata, accompagnati da immagine e nome identificativo. Passare da un profilo all’altro richiederà solo un tocco. WhatsApp effettuerà uno switch immediato, caricando la cronologia, le impostazioni personalizzate e le preferenze audio dell’account selezionato. Non sarà necessario chiudere o riavviare l’app, tutto avverrà in tempo reale, senza alcuna interruzione.

A rendere davvero efficace questa funzionalità è il sistema di notifiche intelligente, progettato per evitare qualsiasi tipo di confusione. Quando un messaggio arriva su un account che non è attivo in quel momento, la notifica mostrerà chiaramente a quale profilo è destinato. Il nome verrà visualizzato nel titolo stesso della notifica. Così, sarà immediatamente chiaro a quale conversazione si riferisce il messaggio ricevuto. Cliccando sulla notifica, WhatsApp passerà automaticamente all’account corretto e aprirà direttamente la chat interessata.

Al momento, non è stata annunciata una data ufficiale di rilascio. La funzione è ancora in fase di sviluppo, ma la sua presenza nella beta iOS indica che il debutto potrebbe non essere lontano. Gli utenti dovranno attendere gli aggiornamenti futuri, ma il lavoro di WhatsApp dimostra che la strada è già stata tracciata. Presto potremmo vivere un’esperienza d’uso ancora più flessibile e completa.