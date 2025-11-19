Un SUV “made in America”: la nuova strategia di Audi per gli USA

C’è un certo fermento attorno ad Audi in questo periodo, e non è solo la solita ondata di voci da settore automobilistico. Stavolta l’attenzione è tutta rivolta agli Stati Uniti, un mercato che il marchio tedesco sta corteggiando con più decisione del solito. Dopo le prime indiscrezioni su un possibile nuovo stabilimento nel sud del Paese, adesso si parla di un SUV pensato solo per il pubblico americano, qualcosa che non verrebbe neppure esportato dall’Europa, ma costruito direttamente lì, quasi come un prodotto “locale”.

Dal South Carolina alla strada: il nuovo piano di Audi negli Stati Uniti

Il progetto gira attorno a una scelta tecnica che dice moltissimo sulla strategia del brand: un SUV elettrico dotato di range extender. In parole semplici, un motore ausiliario che entra in gioco per ricaricare la batteria quando serve, allungando l’autonomia senza costringere chi guida a cercare freneticamente la colonnina più vicina. Negli Stati Uniti la questione dell’ansia da ricarica pesa ancora parecchio, e basta parlare con qualsiasi automobilista americano per capire quanto questo tema influenzi i loro acquisti. Non stupisce allora che, secondo il presidente di Scout, Scott Keogh, ben l’80% dei preordini del marchio sia proprio per le versioni con range extender: un dato che Audi non poteva ignorare.

La produzione del nuovo modello dovrebbe avvenire nello stabilimento di Columbia, in South Carolina, dove Scout sta costruendo una fabbrica da 200.000 veicoli l’anno. Fino a poco tempo fa, Audi valutava persino un impianto dedicato negli USA o l’uso della struttura Volkswagen a Chattanooga, ma le ultime analisi finanziarie del gruppo hanno spinto verso una scelta più semplice e pragmatica: usare ciò che è già in costruzione invece di aggiungere nuovi investimenti pesanti. Una decisione che racconta bene come l’industria stia cercando di bilanciare ambizioni elettriche e realtà economiche.

Un altro dettaglio interessante riguarda il cambio di rotta rispetto ai piani originali. La produzione della Q8 e-tron avrebbe dovuto spostarsi in Messico dopo la chiusura dello stabilimento di Bruxelles, ma il clima incerto legato alle politiche commerciali statunitensi e la fine degli incentivi per i modelli importati hanno cambiato completamente il quadro. Puntare su una produzione interna permette ad Audi non solo di evitare ostacoli normativi, ma anche di accedere agli incentivi riservati ai veicoli costruiti sul suolo americano.

Audi punta sulla piattaforma Scout

La collaborazione con Scout offre inoltre un vantaggio tecnico non da poco. Il marchio sta sviluppando una piattaforma body-on-frame, la stessa filosofia costruttiva alla base di molti SUV robusti e pick-up americani. È un linguaggio progettuale che il pubblico statunitense conosce bene e che Audi non ha mai abbracciato fino in fondo, essendo tradizionalmente orientata verso un tipo di guida più europeo. Affidarsi a una piattaforma nata per quel mercato significa proporre un SUV più adatto alle sue esigenze senza reinventare tutto da zero.

In definitiva, questo progetto non sembra solo un nuovo modello in arrivo, ma un passo per consolidare la presenza di Audi negli Stati Uniti, un terreno di gioco competitivo ma ricco di opportunità. Una scelta che mescola pragmatismo industriale, ascolto del mercato e la volontà di adattarsi davvero alle abitudini di guida di un pubblico diverso.