OnePlus Ace 6T, ecco i primi rumors sul device

Nel corso di questo mese il produttore tech OnePlus annuncerà in veste ufficiale in Cina un nuovo smartphone. Ci stiamo riferendo al prossimo smartphone della serie Ace, ovvero il nuovo OnePlus Ace 6T. Questo sarà il primo smartphone della serie con la dicitura T e sarà davvero sorprendente. L’azienda ha infatti confermato tramite alcuni rumors che a bordo ci sarà una batteria davvero enorme pari ad addirittura 8000 mah.

OnePlus Ace 6T sta per arrivare, ecco cosa sappiamo

OnePlus Ace 6T sarà uno dei prossimi smartphone del produttore tech e sarà annunciato a breve sul mercato cinese. Come già accennato in apertura, l’azienda ha già confermato che questo device ci stupirà per la sua enorme batteria da ben 8000 mah. Oltre a questo, il nuovo smartphone di OnePlus è anche stato avvistato in queste ore sul portale di benchmark Geekbench.

Qui è stato registrato con il numero di modello OnePlus PLR110 ed è riuscito a totalizzato 2981 punti in single core e 10136 punti in multi core. Dai benchmark appena emersi, ora sappiamo che lo smartphone sarà alimentato da uno dei processori più potenti del produttore tech Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 8 Elite Gen 5. Quest’ultimo sarà inoltre supportato da tagli di memoria comprendenti fino ad addirittura 16 GB di memoria RAM.

La stessa azienda OnePlus ha confermato tramite alcuni teaser ufficiali la presenza di questo potente processore. L’azienda ha poi rivelato una delle caratteristiche che contraddistinguerà il display del suo nuovo smartphone. Secondo quanto rivelato, infatti, il display potrà vantare la presenza di una frequenza di aggiornamento esagerata pari ad addirittura 165Hz.

Insomma, ci troveremo sicuramente di fronte ad uno smartphone estremamente interessante. Il suo debutto ufficiale sarà ormai a breve. Nel frattempo, comunque, l’azienda potrebbe decidere di rivelare qualche altre dettaglio di rilievo tramite alcune immagini teaser ufficiali. Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.