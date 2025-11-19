Mercedes-Benz, la community GOT dedicata alla Classe G compie un anno

Un anno fa nasceva la community GOT – G Owners Tribe, fondata da Mercedes-Benz Italia per unire i possessori del lussuoso fuoristrada. Da allora il progetto è cresciuto arrivando a contare 650 iscritti in tutta la penisola.

La Classe G è una vettura che incarna libertà, autenticità e lifestyle, valori che la community non vede l’ora di poter esprimere al meglio. Il primo raduno è coinciso con la creazione del GOT e ha visto oltre100 Classe G tra le cave di Carrara.

Per festeggiare il primo compleanno della Community, il GOT ha dato appuntamento a tutti i membri presso l’Argentario per vivere un’avventura unica. Oltre 30 equipaggi hanno condiviso un weekend tra paesaggi mozzafiato, percorsi panoramici e momenti di incontro, il tutto nello spirito off-road.

Mercedes-Benz Italia celebra il primo anno della community GOT – G Owners Tribe, il progetto nato per celebrare la Classe G e i suoi proprietari

Come dichiarato da Mirco Scarchilli, Responsabile Retail Experience & Press Relations di Mercedes-Benz Italia: “Il GOT si è rivelato molto più di una community automobilistica: è diventato una rete di relazioni autentiche. Molti membri si frequentano anche al di fuori degli eventi ufficiali, organizzando viaggi, cene e perfino collaborazioni professionali. Un progetto nato dai clienti e cresciuto con loro, che dimostra come la forza del network umano sia il vero motore dell’unico Club ufficiale al mondo dedicato a Classe G”.

L’obiettivo di Mercedes-Benz Italia è quello di offrire ai propri utenti esperienze uniche volte alla creazione di relazioni autentiche. La Classe G è lo strumento per unire le persone che condividono la stessa passione e, in questo modo, possono dare vita ai propri desideri.

Nel corso dell’anno sono stati realizzati oltre dieci appuntamenti e l’incontro all’Argentario è solo la conclusione di un percorso caratterizzato da voglia di avventura ma anche relax e scoperta. Infatti, i vari appuntamenti si sono snodati tra cantine vinicole e manifatture dell’alta orologeria, senza dimenticare le luxury experience in Costa Smeralda o le emozioni in pista grazie a Mercedes-AMG.

Far parte della community GOT vuol dire seguire una filosofia di vita. L’iscrizione al progetto è gratuita fino alla fine del 2025 e consente di accedere a una serie di servizi e vantaggi esclusivi. Tra questi spiccano glie venti dedicati, la tessera digitale personalizzata e il merchandising ufficiale disponibile per l’acquisto. Per chi volesse rendere l’esperienza ancora più esclusiva, è possibile richiedere la GOT Membership Box per ottenere un cofanetto esclusivo che ospita la tessera fisica in titanio, un modellino in scala e altri oggetti simbolici che celebrano la Classe G.