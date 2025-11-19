Kena Mobile Promo Rush 130: 230GB a 6,99€ con primo mese gratis e SIM senza costi

Tra le promozioni più interessanti del panorama mobile, Kena Mobile torna a distinguersi con la sua Promo Rush 130, un piano che combina convenienza, ampia dotazione di giga e condizioni trasparenti. L’offerta prevede 230 giga in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS, il tutto a un prezzo fisso di 6,99€ al mese. Nessuna rimodulazione nel tempo, nessun vincolo di permanenza e soprattutto il primo mese è gratuito, un vantaggio concreto per chi desidera provare il servizio senza impegno.

La promozione è riservata a chi effettua la portabilità del numero da Iliad o da uno dei numerosi operatori virtualipresenti sul mercato, come ho. Mobile, Very Mobile, Fastweb, PosteMobile e molti altri. In questo modo, Kena punta a conquistare gli utenti che desiderano un’offerta economica ma affidabile, mantenendo al tempo stesso l’elevata copertura della rete TIM, su cui si appoggia.

Attivazione gratuita e spedizione veloce della SIM

Un altro punto di forza di questa promozione è la semplicità dell’attivazione: la SIM viene consegnata gratuitamentedirettamente a casa, senza spese di spedizione né costi aggiuntivi. Il processo può essere completato interamente online, con la possibilità di caricare i documenti richiesti in modo rapido e sicuro.

La navigazione avviene in 4G con velocità fino a 60 Mbps in download, un valore più che sufficiente per streaming, social network, videochiamate e utilizzo quotidiano delle app. La stabilità della rete TIM garantisce inoltre una copertura capillare su tutto il territorio italiano, rendendo l’offerta adatta anche a chi vive fuori dai grandi centri urbani.

Il primo mese gratuito, unito alla spedizione senza costi e al prezzo fisso di 6,99€, rende la Promo Rush 130 di Kena Mobile una delle opzioni più competitive nel segmento low cost. Una soluzione equilibrata per chi cerca affidabilità, tanti giga e un’esperienza d’uso semplice, senza sorprese.