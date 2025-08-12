Galaxy S25: mediamente più gradito di S24 conferme dalle vendite

L’attuale top gamma di Samsung, come ben sapete è il Galaxy S25, Modello che, come ovvio che sia, ha sostituito la generazione precedente, introducendo questa volta anche un quarto dispositivo è arrivato ormai da pochi mesi è rappresentato dal modello Edge che offrono spesso spessore davvero ridotto in cambio di qualche sacrificio in termini di autonomia e di fotocamere.

Ormai è passato circa un trimestre dall’arrivo di quest’ultimo modello e invece molto più tempo dall’arrivo dei modelli principali, ecco dunque che il noto insider Ice Universe ha deciso di tirare le somme analizzando i dati di vendita dei due modelli, quello che è emerso e che la nuova generazione è stata decisamente più gradita dalla community rispetto a quella precedente, sembra infatti che la generazione S25 abbia venduto decisamente di più.

I dati parlano chiaro

Analizzando i dati del mercato attualmente disponibili emerge come i dispositivi di ultima generazione abbiano venduto un totale di 20 milioni di unità superando i 2,2 milioni la generazione precedente, per un totale di un 12,2% in più che ovviamente rappresenta un valore importante, analizzandone nello specifico i vari modelli disponibili, tutti hanno venduto di più rispetto ai corrispettivi dello scorso anno con il solo modello Edge che ha arrancato console 650.000 unità, tale dato per è viziato da un fattore, il modello è disponibile solo da breve tempo e in realtà non si può definire come un vero e proprio successo dal momento che moltissimi utenti non hanno voluto rinunciare a una batteria capiente e ha una fotocamera in più in cambio di un design non così entusiasmante, generalmente chi poteva essere accostato a questo tipo di modello ha optato per il Galaxy S25 Base.

Ovviamente bisognerà attendere ulteriore tempo per poter capire come si evolverà il mercato in termini di vendita, sicuramente tutti gli occhi saranno puntati sul modello Edge che farà anche da faro per il futuro per capire se Samsung deciderà di puntare nuovamente su questo modello oppure abbandonare definitivamente l’idea.