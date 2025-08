Galaxy S26: arriva una novità per i pagamenti digitali

Di recente, i pagamenti digitali hanno assunto un ruolo sempre più centrale nell’utilizzo degli smartphone. A tal proposito, Samsung, consapevole dell’importanza di offrire un’esperienza utente semplice ed efficiente, starebbe lavorando ad un cambiamento rilevante. Il quale riguarderebbe la sua prossima serie Galaxy S26. L’obiettivo sarebbe quello di migliorare il sistema di pagamento tap-to-pay. A rivelare tale possibile novità è un’indiscrezione pubblicata dal quotidiano tecnologico coreano ETNews, secondo cui Samsung starebbe progettando di integrare una seconda antenna NFC nella parte superiore dello smartphone.

Samsung: cosa cambia con i nuovi Galaxy S26?

Al momento, infatti, i dispositivi Galaxy montano un solo modulo NFC posizionato sul retro, vicino alla fotocamera. Ciò obbliga l’utente ad allineare il telefono con precisione millimetrica al terminale POS per completare la transazione. Il posizionamento di un secondo modulo nella cornice superiore risolverebbe tale inconveniente.

La scelta di puntare su una simile miglioria non è casuale. Samsung Wallet, il servizio che consente pagamenti digitali tramite smartphone, ha registrato ancora una diffusione limitata. Ciò soprattutto in mercati chiave come gli Stati Uniti. Offrire un’esperienza di pagamento più affidabile e diretta potrebbe spingere più utenti a utilizzarlo come opzione primaria. Rafforzando in tal modo l’intero ecosistema software e hardware dell’azienda.

Allo stesso tempo, circolano anche voci su altri cambiamenti importanti in arrivo per la gamma Galaxy S26. Tra cui spicca la possibile eliminazione dei modelli base e Plus. Ciò in favore di nuove varianti chiamate “Pro” ed “Edge”. Si tratterebbe di un ulteriore passo nella ridefinizione dell’offerta Galaxy, con un focus non solo sulle prestazioni, ma anche sull’ottimizzazione dell’usabilità quotidiana. Al momento, però, il design finale non è stato confermato. Dunque, restano possibili ulteriori modifiche prima della produzione di massa. Quel che è certo è che Samsung sembra intenzionata a rispondere alla concorrenza intervenendo su aspetti pratici. I quali puntano a migliorare in modo diretto l’esperienza d’uso dei dispositivi Samsung.