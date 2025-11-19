Fastweb Mobile, Full e Maxi: fino a 300GB in 5G con servizi inclusi e tariffe chiare

Nel mondo attuale fatto di tante offerte mobili italiane, Fastweb ha scelto di infittire ancor di più il proprio catalogo con tre nuove proposte pensate per adattarsi alle diverse abitudini d’uso: Fastweb Mobile, Fastweb Mobile Full e Fastweb Mobile Maxi. Tutte si distinguono per trasparenza, semplicità e la qualità della rete 5G, oggi tra le più performanti in Italia.

La prima, Fastweb Mobile, ha un costo mensile di 8,95€ e include minuti illimitati, 100 SMS e 150 giga di traffico dati. È la soluzione più equilibrata della gamma, ideale per chi vuole un piano completo con ampia disponibilità di dati e un prezzo contenuto.

Il secondo piano, Fastweb Mobile Full, sale a 10,95€ al mese e porta con sé 200 giga in 5G, minuti senza limiti e 100 SMS. Il supporto alla rete 5G consente di sfruttare al massimo la velocità e la stabilità della connessione, rendendola adatta anche per chi utilizza frequentemente streaming, videochiamate o app di lavoro.

Infine, la più completa delle tre è Fastweb Mobile Maxi, dal costo di 12,95€ al mese. Oltre a 300 giga in 5G, include il servizio Fastweb Protect, dedicato alla sicurezza digitale, e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, pensata per chi desidera proteggere i propri animali domestici.

Attivazione digitale e nessun costo nascosto con Fastweb

Tutte e tre le offerte possono essere attivate online in pochi minuti o, in alternativa, richiedendo una chiamata gratuitada un consulente Fastweb. L’utente può scegliere tra la eSIM gratuita, che consente l’attivazione immediata, o la SIM fisica con spedizione gratuita. Il costo di attivazione è di 10€ una tantum e non sono previsti vincoli o rimodulazioni nel tempo.

L’attivazione può avvenire in modo rapido anche con SPID, carta d’identità elettronica o tramite la classica verifica video. Fastweb conferma così la propria attenzione alla sicurezza e alla digitalizzazione dei processi, oltre a garantire prestazioni elevate sulla rete mobile, riconosciuta più volte come la più veloce in Italia.

Con tariffe trasparenti, 5G incluso e fino a 300GB mensili, le nuove offerte Fastweb Mobile rappresentano una combinazione equilibrata di velocità, affidabilità e servizi extra di valore.