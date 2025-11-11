Fastweb Mobile Start: 150GB in 5G e minuti illimitati su rete Vodafone a 9,95€

Fastweb continua a rafforzare la propria presenza nel mercato mobile con Fastweb Mobile Start, l’offerta che combina 150GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS al prezzo di 9,95€ al mese, senza vincoli e senza costi nascosti. Basata sulla rete Vodafone, considerata la più premiata d’Italia per copertura e affidabilità, la promo mira a unire performance elevate, sostenibilità e trasparenza, in piena coerenza con la filosofi del marchio.

Inclusi nel piano anche 17GB di roaming UE più 15GB extra, per un totale di 32GB all’estero, oltre al servizio WiFi Calling, che consente di effettuare chiamate anche in assenza di segnale mobile purché si sia connessi a una rete Wi-Fi. L’attivazione della SIM o eSIM costa 10€, ma la spedizione è gratuita e la procedura è semplice e sicura. Infatti può essere completata anche tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Fastweb Mobile e sostenibilità: connettività, sicurezza e vantaggi digitali

A rendere il piano ancora più interessante è l’unione tra le offerte casa e mobile. Chi sottoscrive anche Fastweb Casa Start ottiene giga illimitati sul mobile e uno sconto sul fisso, che scende da 27,95 a 23,95€ al mese.

Fastweb non punta solo su prestazioni tecniche, ma anche su un approccio responsabile e orientato al futuro. Tutte le nuove SIM sono ecoSIM 100% riciclate, e l’azienda conferma l’obiettivo Net Zero Carbon entro il 2035, con una riduzione del 90% delle emissioni e 1 milione di euro donato a progetti per il pianeta.

Gli utenti di Fastweb-Mobile Start hanno anche accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, la piattaforma formativa dedicata alle competenze digitali richieste dal mercato del lavoro. Chi desidera un’esperienza ancora più completa può aggiungere Fastweb Protect, servizio che blocca siti malevoli, pubblicità invasive e frodi online, includendo una polizza assicurativa Wallife contro i furti d’identità digitali. Infine, con l’opzione FastwebUP Plus Mobile (3€ al mese), è possibile accedere a vantaggi esclusivi come ingressi in palestra, sconti in outlet e cinema 2×1.