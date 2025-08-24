Fastweb sfida tutti: ci sono tre offerte fino a 300 GB in 5G

Il mese porta importanti novità per Fastweb, che introduce tre nuove tariffe mobili pensate per soddisfare esigenze differenti, mantenendo la propria filosofia di trasparenza e prezzi senza sorprese. Le soluzioni si chiamano Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi e si affiancano alle altre proposte già note del gestore, con l’aggiunta di nuovi servizi e la possibilità di scegliere anche la eSIM gratuita.

Fastweb Mobile e Mobile Full: due opzioni per chi cerca tanti giga

La prima delle nuove offerte è Fastweb Mobile, dal costo di 8,95€ al mese. Nel pacchetto sono inclusi minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 150 giga di traffico dati. Un profilo adatto a chi desidera un equilibrio tra prezzo e disponibilità di dati.

A un livello superiore troviamo Mobile Full, che al costo di 10,95€ mensili mette a disposizione 200 giga con navigazione in 5G, insieme a minuti illimitati e 100 SMS. Si tratta della proposta ideale per chi utilizza lo smartphone in modo più intenso e vuole sfruttare al meglio la velocità del 5G.

Mobile Maxi: giga extra e servizi inclusi

Per chi cerca un pacchetto ancora più completo, la nuova Mobile Maxi offre 300 giga al mese, minuti illimitati e 100 SMS a 12,95€. Oltre alla connettività, l’offerta comprende anche servizi aggiuntivi come Fastweb Protect, dedicato alla sicurezza online, e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, che amplia ulteriormente i vantaggi della tariffa.

Attivazione semplice e senza costi nascosti

Le tre offerte possono essere attivate online in autonomia oppure richiedendo una chiamata gratuita da parte di un operatore. Oltre alla classica SIM fisica, spedita senza costi aggiuntivi, è disponibile anche il formato eSIM, utile per chi desidera attivare il servizio in tempi rapidi. L’attivazione può essere completata con SPID, carta d’identità elettronica o attraverso la consueta video-identificazione.

Per tutte le nuove tariffe è previsto un contributo una tantum di 10€ per l’attivazione, mentre non ci sono vincoli o costi nascosti. Fastweb conferma così la propria strategia, arricchendo il listino con proposte diversificate e competitive, sostenute da una rete mobile che più volte è stata premiata per la velocità e la qualità della connessione in Italia.