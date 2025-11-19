1Password, sblocco con il dispositivo su Mac: la master password non serve più ogni volta

1Password porta su Mac una delle funzioni più richieste dagli utenti: lo sblocco automatico tramite il dispositivo, pensato per eliminare l’obbligo di inserire la master password a ogni avvio dell’app. Finora l’accesso alla cassaforte richiedeva quasi sempre la digitazione manuale della password principale, anche quando il Mac era già stato sbloccato attraverso i metodi di autenticazione integrati.

Con il nuovo aggiornamento, l’app riconosce come validi i sistemi di sicurezza del dispositivo. Se l’utente ha già verificato la propria identità tramite Touch ID, Face ID (nei casi supportati), PIN o password di sistema, 1Password accetta questa autenticazione come sufficiente per aprire la cassaforte. Il risultato è un’esperienza più immediata, soprattutto per chi utilizza l’app più volte nel corso della giornata.

Tre livelli di sicurezza per una personalizzazione più ampia

Per mantenere un equilibrio tra praticità e protezione, l’azienda introduce tre nuove modalità selezionabili:

Convenient : 1Password segue lo stato del dispositivo e si blocca o sblocca automaticamente quando il Mac viene bloccato o sbloccato;

Balanced : è richiesta la master password una volta ogni otto ore, mentre per il resto della sessione l’accesso avviene tramite lo sblocco del dispositivo;

Strict: conserva il comportamento tradizionale, richiedendo la master password a ogni riapertura dell’app.

Chi sceglie le modalità più permissive viene invitato a configurare un codice di recupero, così da prevenire rischi in caso di smarrimento o impossibilità di autenticarsi.

L’adozione di questi nuovi profili permette all’app di adattarsi a contesti diversi, privilegiando la comodità o la sicurezza a seconda delle esigenze.

Disponibilità e allineamento con l’esperienza mobile

La funzione è in fase di rollout per gli utenti consumer di macOS, mentre non è ancora prevista per gli account Business. L’introduzione porta finalmente il comportamento dell’app desktop in linea con quanto già disponibile su iPhone e iPad, dove lo sblocco tramite i sistemi di autenticazione del dispositivo è una caratteristica consolidata.