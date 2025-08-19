Offerta WINDTRE: 200 GIGA e 5G velocissimo a 9,99€!

Se stai pensando di dare una rinfrescata alla tua connessione mobile e vuoi un piano che non ti lasci mai a corto di GIGA, l’offerta WINDTRE da 9,99 € al mese potrebbe essere esattamente quello che stavi cercando. Qui parliamo di 200 GIGA alla massima velocità disponibile, con il 5G fino a 2 Gbps per chi ha un dispositivo compatibile e si trova in zona coperta. E se viaggi in Europa, ci sono anche 12,6 GIGA extra da usare senza pensieri, oltre a minuti illimitati e 50 SMS.

Piano WINDTRE a 9,99€: 200 GIGA e 5G senza pensieri

Il bello è che l’attivazione è gratuita, così come la spedizione della SIM, che arriva direttamente a casa in un paio di giorni lavorativi. Se preferisci la comodità assoluta, puoi optare per la eSIM e attivare tutto in pochi minuti usando SPID o CIE. E se stai passando da operatori come Vodafone, ho Mobile, Daily Telecom o Feder Mobile, il trasferimento del numero e del credito residuo avviene in automatico: praticamente, non devi fare nulla.

La rete WINDTRE non scherza in fatto di copertura: il 99,7% della popolazione è raggiunto dal 4G e il 97% dal 5G, con un’infrastruttura pensata per garantire velocità e stabilità. E se hai dubbi o problemi, l’assistenza è sempre dietro l’angolo: più di 3.500 negozi fisici in tutta Italia e il numero 159 sempre gratuito per parlare con un operatore.

In più, l’app WINDTRE ha una valutazione di 4,3 su 5 sugli store Apple e Android: perfetta per controllare i consumi, gestire l’offerta e personalizzare i servizi senza dover passare da mille menu complicati.

E poi c’è WINDAY, il programma fedeltà che ogni giorno regala coupon di marchi famosi, concorsi a premi, giochi e divertimento, oltre al 10% di cashback su Amazon in traffico telefonico. Un extra che rende la tua offerta ancora più interessante.

Insomma, non è solo un piano dati: è un pacchetto completo che unisce velocità, copertura, comodità e qualche bonus extra che non guasta mai. Se cerchi un’offerta ricca, facile da attivare e senza sorprese, questa potrebbe davvero essere la tua prossima mossa vincente.