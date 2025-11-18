Optima Super Mobile Smart: 100GB a 4,95€ e premiata come Prodotto dell’Anno 2025

Tra le promozioni più competitive nel panorama dei gestori virtuali, Optima Super Mobile Smart si distingue per il perfetto equilibrio tra costo e contenuti. Al prezzo mensile di 4,95€, l’offerta include 100 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali. Nessuna restrizione sull’operatore di provenienza, nessuna condizione speciale: è una promozione davvero aperta a chiunque voglia cambiare o attivare una nuova linea.

In fase di attivazione è previsto il pagamento di 9,90€ per la SIM, importo ridotto rispetto ai consueti 19,90€ grazie alla promozione attualmente in corso. Sommando il costo iniziale della scheda al primo mese di servizio, la spesa complessiva parte da 14,85€, con spedizione gratuita in tutta Italia. Una cifra contenuta che consente di accedere a un’offerta trasparente, priva di costi nascosti o vincoli contrattuali.

La navigazione avviene su rete 4G con buona copertura nazionale, garantendo una velocità stabile per lo streaming, i social e l’uso quotidiano delle app più comuni. I minuti illimitati completano un pacchetto adatto a chi desidera rimanere sempre connesso, senza dover controllare i consumi o preoccuparsi di eventuali extra.

Un piano premiato dai consumatori e con bonus ricarica

Un riconoscimento significativo conferma la qualità del servizio: Super Mobile Smart è stato eletto “Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”. Il premio, assegnato da un ampio campione di consumatori attraverso una ricerca condotta da Circana, testimonia l’apprezzamento per la trasparenza, l’affidabilità e la convenienza dell’offerta.

Inoltre, Optima premia la fidelizzazione con un’iniziativa dedicata al passaparola: invitando un amico a sottoscrivere la stessa offerta, entrambi ricevono 5€ di ricarica gratuita, un incentivo concreto per condividere l’esperienza con altri utenti.

Con un prezzo competitivo, servizi illimitati e riconoscimento ufficiale da parte dei consumatori, Optima Super Mobile Smart si conferma come una delle offerte più interessanti del 2025 nel panorama dei gestori mobili virtuali.