Optima, la promo Super Mobile Smart costa solo 4,95 € al mese

Optima presenta Super Mobile Smart, una soluzione che punta a coniugare 100 GB di traffico internet in 4G con minuti illimitati e 200 SMS verso tutti. Il canone mensile è di 4,95 €, un prezzo che rimane fisso senza aumenti né vincoli di durata. Grazie alla rete di appoggio affidabile, questa offerta si presta a un utilizzo quotidiano intenso, dall’uso dei social network allo streaming di musica e video.

La prima attivazione prevede un costo complessivo di 14,85 €, comprensivi di costi del primo canone e anche per la scheda e altro ancora, ecco i dettagli:

4,95 € per il primo mese di canone

9,90 € per la SIM, scontata rispetto ai 19,90 € standard

La spedizione è gratuita, eliminando spese accessorie.

Attivazione e vantaggi extra che altri provider non offrono

La promozione non prevede restrizioni sulla portabilità: è valida per tutti gli utenti, indipendentemente dall’operatore di provenienza. Chi decide di invitare un amico riceve 5 € di ricarica gratis, così come l’amico che completa la sottoscrizione, incrementando il valore dell’offerta.

L’attivazione può essere effettuata online in pochi passaggi, con un’interfaccia semplice e tempi rapidi per la consegna della SIM. Non sono richieste procedure di video-identificazione o SPID, rendendo il processo immediato e accessibile.

Un riconoscimento importante per Optima

Super Mobile Smart è stata eletta Prodotto dell’Anno 2025 nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile” da una giuria di consumatori coinvolti in una ricerca di mercato Curata da Circana. Questo premio conferma la percezione positiva del pubblico nei confronti di un’offerta che unisce convenienza, trasparenza e contenuti generosi.

Con Super Mobile Smart, Optima consolida la propria posizione tra i gestori virtuali, offrendo una proposta chiara e completa, pensata per chi ricerca un piano dati-e-voci senza compromessi e con un prezzo molto competitivo. Tutti questi aspetti devono servire a far capire che questo provider è ormai uno dei migliori su piazza, come confermano anche gli utenti che hanno sottoscritto una delle sue offerte.