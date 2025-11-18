LinkedIn: la ricerca di professionisti passa ora per l’AI

L’introduzione di nuove tecnologie nel settore del lavoro rappresenta un elemento significativo delle trasformazioni in corso. In tale contesto si inserisce l’ultima iniziativa di LinkedIn. L’azienda ha scelto di incorporare l’intelligenza artificiale direttamente nella propria funzione di ricerca. La decisione arriva in una fase in cui il mercato professionale richiede strumenti più flessibili, capaci di interpretare le esigenze degli utenti con modalità meno rigide e vicine al linguaggio quotidiano. La piattaforma, tradizionalmente basata su un sistema di query molto strutturato, apre così alla possibilità di effettuare ricerche formulate in linguaggio naturale. Il motore basato sull’AI interpreta l’intenzione degli utenti, incrociando parametri multipli per proporre i profili più pertinenti.

Ecco come l’AI cambia l’esperienza di LinkedIn

La scelta di puntare sull’elaborazione del linguaggio naturale non rappresenta soltanto un miglioramento tecnico. Riflette anche l’obiettivo della piattaforma di rendere il rapporto tra domanda e offerta di competenze più scorrevole. L’idea alla base è di ottimizzare il processo di matching, che resta uno dei pilastri del successo del social professionale. La nuova tecnologia, attingendo a un database cresciuto, rende possibile una selezione più ampia e accurata. Mantenendo al tempo stesso un’interfaccia d’uso essenziale.

Il progetto debutta negli Stati Uniti ed è inizialmente riservato agli utenti paganti. LinkedIn ha comunicato la volontà di estendere la funzione ad altri Paesi nei prossimi mesi. Anche se non ha fornito una tempistica dettagliata. L’introduzione limitata a una fascia specifica di abbonati indica un approccio graduale, utile per testare l’efficacia del sistema e raccogliere dati reali sull’impatto dell’AI. Le valutazioni che emergeranno da tale prima fase saranno determinanti per comprendere se il nuovo strumento potrà diventare uno standard all’interno della piattaforma.

L’apertura verso modalità di ricerca più intuitive rappresenta un passo in avanti verso la costruzione di un ambiente professionale digitale più accessibile. Se le promesse verranno confermate, la novità su LinkedIn potrebbe contribuire a ridefinire il modo in cui gli utenti si orientano all’interno della rete. Ampliando la prospettiva sul ruolo che l’intelligenza artificiale può assumere.