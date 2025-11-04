Optima Mobile, ritorna la promo Super Mobile Smart

Da qualche giorno è terminata la disponibilità dell’offerta di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Optima Mobile, ovvero Optima Super Mobile 150 Limited Edition. Al suo posto, l’operatore ha però deciso di rilanciare un’altra offerta di rilievo. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di Optima Super Mobile Smart. Quest’ultima è tornata dunque a disposizione degli utenti a partire dalla giornata del 3 novembre 2025. Ecco i dettagli.

Optima Mobile, ritorna l’offerta denominata Optima Super Mobile Smart

È stata da poco riproposta un’offerta di rete mobile dell’operatore virtuale Optima Mobile davvero sorprendente. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile nota con il nome di Optima Super Mobile Smart. Gli utenti potranno attivare nuovamente questa offerta a partire dalla giornata del 3 novembre 2025. L’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore virtuale Optima Mobile.

Ci troviamo di fronte ad un’offerta a basso costo davvero conveniente. Con Optima Super Mobile Smart, infatti, gli utenti avranno a disposizione ogni mese un bundle comprendente fino a ben 100 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare con una connettività massima pari al 4G e sarà possibile navigare ad una velocità massima pari a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Oltre a questo, il bundle comprende anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da poter inviare verso tutti i numeri.

Nonostante si abbia a disposizione un bundle piuttosto ricco, gli utenti che attiveranno l’offerta dovranno pagare un costo davvero basso. Il costo per il rinnovo sarà infatti pari a soli 4,95 euro al mese. Al momento dell’attivazione dell’offerta, gli utenti dovrebbero sostenere una spesa di 19,90 euro per la scheda sim. Tuttavia, attivando Optima Super Mobile Smart online dal sito dell’operatore, il costo per la scheda sim sarà scontato, quindi proposto a 9,90 euro.