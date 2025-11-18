Nintendo eShop, partono i Saldi del Black Friday

È finalmente arrivato l’evento dell’anno più atteso dagli utenti, ovvero l’evento di sconti ed offerte del Black Friday 2025. Per questa occasione, i vari big del settore del gaming e non solo si sono preparati per stupire gli utenti con tante occasioni di rilievo. Tra questi, c’è anche il colosso Nintendo. Quest’ultimo, in particolare, ha da poco reso disponibili su Nintendo eShop i nuovi Saldi del Black Friday con sconti davvero sorprendenti. Vediamo qui di seguito le offerte più convenienti da non perdere.

Nintendo eShop, arrivano i Saldi del Black Friday 2025, ecco le migliori occasioni