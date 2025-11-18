Nintendo eShop, partono i Saldi del Black Friday

È finalmente arrivato l’evento dell’anno più atteso dagli utenti, ovvero l’evento di sconti ed offerte del Black Friday 2025. Per questa occasione, i vari big del settore del gaming e non solo si sono preparati per stupire gli utenti con tante occasioni di rilievo. Tra questi, c’è anche il colosso Nintendo. Quest’ultimo, in particolare, ha da poco reso disponibili su Nintendo eShop i nuovi Saldi del Black Friday con sconti davvero sorprendenti. Vediamo qui di seguito le offerte più convenienti da non perdere.
Nintendo eShop, arrivano i Saldi del Black Friday 2025, ecco le migliori occasioni
- Hogwarts Legacy + Harry Potter: Campioni di Quidditch pacchetto edizioni Deluxe, proposto ad un prezzo scontato pari a 14,99 euro contro gli iniziali 99,99 euro con uno sconto complessivo pari all’85%
- LEGO® City Undercover, proposto ad un prezzo scontato pari a 4,79 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari al 92%
- EA SPORTS FC™ 26 Edizione Standard Nintendo Switch, proposto ad un prezzo scontato pari a 29,99 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari al 50%
- EA SPORTS FC™ 26 Edizione Standard Nintendo Switch 2, proposto ad un prezzo scontato pari a 34,99 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari al 50%
- Mortal Kombat 1, proposto ad un prezzo scontato pari a 9,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%
- LEGO® MARVEL Super Heroes 2, proposto ad un prezzo scontato pari a 5,99 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari al 90%
- This War of Mine: Complete Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 3,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 90%
- Yakuza 0 Director’s Cut su Nintendo Switch 2, proposto ad un prezzo scontato pari a 34,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro con uno sconto complessivo pari al 30%
- Story of Seasons: Grand Bazaar Nintendo Switch™ 2 Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 47,99 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari al 20%