Esselunga: PROMO eccezionali sul tech per una casa iper SMART

Vi capita mai di guardare i vostri elettrodomestici e pensare che siano pronti a chiedervi una pausa di riflessione? Magari la lavatrice decide di non centrifugare proprio quando avete fretta, oppure il frigorifero emette quel ronzio misterioso che sembra voler dire: «Sto facendo del mio meglio, davvero». È proprio in quei momenti che un volantino di Esselunga può diventare una vera boccata d’aria fresca, una sorta di promessa silenziosa che sì, anche voi potete avere elettrodomestici nuovi senza vendere un rene o consultare un astrologo. In questo periodo, Esselunga sembra quasi voler accompagnarvi per mano in un percorso di rinnovamento domestico.

Entrare nel negozio dà la sensazione di varcare la soglia di un universo dove praticità e risate convivono pacificamente. Vi ritrovate a commentare assieme prezzi e modelli come se steste guardando una sfilata, solo che al posto dei vestiti ci sono cestelli capienti e display luminosi. E, sorprendentemente, la scena è altrettanto emozionante. La magia sta nel dettaglio: quelle offerte valide fino al 30 novembre vi strizzano l’occhio, come se volessero farvi capire che questo è il momento perfetto per concedervi un aggiornamento tecnologico.

Le promo eccezionali targate Esselunga

All’interno dello store Esselunga le promozioni non mancano. La lavatrice HAIER vi accoglie con il suo prezzo di 549 euro, mentre l’asciugatrice HAIER vi invita con 579 euro. Il frigorifero combinato HAIER, elegante e pratico, è proposto a 459 euro. Da Samsung trovate la lavatrice Crystal Clean a 389 euro, l’asciugatrice a 529 euro e il frigorifero combinato a 599 euro. Proseguendo scoprite le offerte HOOVER: lavatrice a 349 euro, asciugatrice a 459 euro e lavasciuga a 449 euro. Non manca poi il frigorifero doppia porta statico WHIRLPOOL a 349 euro, insieme alla vivace lavatrice DAYA a 229 euro.