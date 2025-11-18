DJI Osmo Action 6: la prima action cam del brand ad apertura variabile

La nuovissima DJI Osmo Action 6 mostra una scelta rara nelle action cam: l’apertura variabile tra f/2,0 e f/4,0. Una soluzione che trasforma scene difficili, specialmente quando si usa con prodotti DJI. L’apertura ampia permette più luce e una resa pulita dopo il tramonto. La modalità Auto regola l’apertura dentro intervalli dedicati, così le transizioni restano morbide. Chi osserva le luci della città in modalità Effetto stella vede scie luminose trasformarsi in figure magnetiche. Il sensore CMOS da 1/1,1 pollici con pixel fusi da 2,4 μm contribuisce a una gamma dinamica di 13,5 stop. Il formato 4:3 in 4K/120fps regala fluidità e corpo alle scene. La modalità SuperNight nasce per catturare dettagli anche quando la notte inghiotte contrasto e colore. Il profilo D-Log M a 10 bit conserva margine in post. L’anteprima dedicata aiuta a valutare esposizione e tinta durante la ripresa. Con l’accessorio macro, inoltre, la distanza minima di messa a fuoco scende a 11 cm. I primi piani diventano intimi. Chi monta il FOV Boost vede il campo visivo espandersi fino a 182° per un’immersione totale.

Movimento ripreso ad ogni frame

La modalità Personalizzato 4K sfrutta la forma del sensore per riprendere e ritagliare a piacere. L’inquadratura verticale o orizzontale si ottiene in post senza gesti affrettati. Chi cerca qualità all’altezza dei migliori dispositivi DJI troverà soddisfazione. Chi adora lo slow motion trova 4K/120fps nativi ed una Super Slow Motion fino a 32× a 1080p. L’interpolazione porta l’effetto equivalente a 960fps a 1080p/30fps. Una caduta d’acqua diventa letteralmente una tela. Le modalità di stabilizzazione RockSteady 3.0, RockSteady 3.0+, HorizonBalancing e HorizonSteady mantengono l’orizzonte stabile fino a 360°. La qualità resta in 4K/60fps senza vibrazioni aggressive. Lo zoom 2× conserva definizione nelle scene distanti. Il FOV ampio naturale riduce distorsioni verticali per una resa più credibile. Il tono pellicola offre sei interpretazioni cromatiche. La modalità Verticale valorizza il soggetto. Il centraggio, poi, intelligente segue movimenti rapidi senza esitazioni.

Avventura senza paura con la nuova DJI

La DJI Action 6 possiede certificazione IP68. Resiste fino a 20 metri senza custodia e fino a 60 con protezione dedicata. Il sensore di temperatura del colore corregge la resa subacquea. Il manometro registra i dati dell’immersione. Il corpo resta operativo fino a -20 °C. La batteria da 1950 mAh dura circa 4 ore e raggiunge l’80% in 22 minuti. I 50 GB interni salvano momenti inattesi quando la scheda manca. Il controllo tramite gesti e il tracking intelligente liberano le mani. Il sistema OsmoAudio collega due trasmettitori DJI senza ricevitore. I tre microfoni integrati riducono il vento grazie all’algoritmo AI. La DJI Osmo Action 6 si conferma così adatta a immersioni, sci, mountain bike e trekking, offrendo immagini coinvolgenti, audio nitido e libertà creativa senza limiti. La nuova generazione della serie mostra dunque al mondo quanto possa offrire un’action cam davvero completa.