Nintendo eShop, promo folli per questa estate

Anche d’estate i big del mondo del gaming non vanno un vacanza, anzi, stupiscono ogni giorno gli utenti con tante nuove proposte. Tra questi, spicca senz’altro il colosso nipponico Nintendo. Quest’ultimo ha infatti stupito grazie alle sue favolose promozioni su Nintendo eShop. Anche in questi giorni, infatti, gli utenti potranno acquistare per la propria console da gaming una valanga di videogiochi di rilievo senza spendere una fortuna.

Nintendo eShop, una valanga di videogiochi in sconto ad un super prezzo

Anche in questi mesi estivi gli utenti potranno acquistare a basso costo tantissimi videogiochi di rilievo solo su Nintendo eShop. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso nipponico Nintendo continua a stupire gli utenti con tante promozioni davvero sensazionali. Recandosi sulla pagina ufficiale dello store ci Nintendo è infatti possibile scovare dei veri e propri affari, con dei videogiochi disponibili all’acquisto a dei prezzi bassissimi.

Uno di questi è ad esempio il videogioco denominato House of the Dead: Remake. Quest’ultimo ha solitamente un prezzo pari a 24,99 euro. Tuttavia, l’azienda ha deciso di proporlo con uno sconto esagerato di addirittura il 90%. Questo permetterà quindi agli utenti di portarsi a casa questo videogioco ad un prezzo bassissimo di appena 2,49 euro.

Gli sconti proposti su Nintendo eShop ovviamente non finiscono qui, dato che sono infatti disponibili tantissimi videogiochi con sconto del 60%, del 70% e anche dell’80%. Tra questi, spicca ad esempio il videogioco della saga del mondo dei dinosauri. Ci stiamo riferendo al videogioco denominato Jurassic World Aftermath Collection. Quest’ultimo è infatti ora disponibile all’acquisto sullo store di Nintendo con uno sconto dell’80%. Questo permetterà agli utenti di acquistarlo ad un prezzo di soli 5,99 euro. Solitamente, invece, il suo prezzo è di 29,90 euro.

Questi sono ovviamente soltanto alcune delle occasioni presenti al momento su Nintendo eShop. Vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale per scoprire tutte le offerte.