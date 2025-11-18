ASUS e il nuovo mini router portatile: Wi-Fi 7 veloce anche in viaggio

Il mercato dei router portatili sta crescendo rapidamente, soprattutto tra chi lavora spesso lontano dall’ufficio e ha bisogno di una connessione stabile. In questo contesto ASUS ha presentato RT-BE58 Go, un mini router Wi-Fi 7 progettato per essere trasportato senza difficoltà ma capace di offrire prestazioni paragonabili a quelle di un dispositivo domestico. Non sorprende quindi che abbia già ottenuto riconoscimenti importanti come il CES Innovation Award 2025 e il Red Dot Product Design Award.

Il punto forte del router è la sua capacità di fornire una rete veloce e reattiva anche in situazioni poco favorevoli, come hotel, coworking o abitazioni temporanee. Grazie al Wi-Fi 7, infatti, può raggiungere fino a 3.600Mbps, mentre le tecnologie Multi-Link Operation (MLO) e 4K QAM aiutano a mantenere la connessione stabile durante riunioni online, trasferimenti di file e sessioni collaborative. Per chi deve lavorare anche senza rete fissa, ASUS ha integrato il tethering USB 4G/5G, così da creare in pochi secondi un hotspot personale sicuro. C’è anche la modalità WISP, utile quando si vuole trasformare un Wi-Fi pubblico in una rete privata protetta.

Sicurezza avanzata ASUS e utilizzo professionale: perché può fare la differenza

Nonostante le dimensioni ridotte, poco più di 9 cm per lato, il dispositivo offre una dotazione tecnica completa: ossia processore quad-core da 2GHz, 1 GB di RAM, porte fino a 2.5G e un peso che non supera i 232 grammi. Tutto ciò lo rende uno strumento affidabile per chi viaggia spesso e ha bisogno di una soluzione che funzioni in qualunque contesto senza dipendere da infrastrutture interne.

Oltre alla velocità, ASUS ha puntato molto sulla sicurezza, un aspetto fondamentale per chi gestisce documenti sensibili o accede a piattaforme aziendali da remoto. RT-BE58 Go integra AiProtection, una protezione di rete che monitora le minacce in tempo reale, una VPN preinstallata per creare connessioni cifrate e Guest Network Pro, che permette di creare più reti separate per ospiti, dispositivi smart o bambini. Per le piccole attività che offrono accesso Wi-Fi ai clienti, è possibile anche configurare portali di benvenuto personalizzati.

Il router supporta anche AiMesh, la tecnologia ASUS che consente di unirlo ad altri router compatibili per ampliare la copertura quando si torna in ufficio o a casa. In questo modo, un dispositivo pensato per la mobilità può diventare parte integrante della rete domestica o professionale. L’azienda ha confermato la disponibilità del modello in Italia al prezzo consigliato di 139,90€, già acquistabile su diversi store online. Insomma, la scelta di ASUS di proporre un router così portatile ma completo risponde alle esigenze di un numero crescente di lavoratori che alternano casa.