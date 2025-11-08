ASUS ROG Strix GS-BE18000: il router con Wi-Fi 7 e porte 10 Gigabit Ethernet – Recensione

Il 2024 è stato l’anno in cui il Wi-Fi 7 ha smesso di essere un’astrazione da slide di marketing per diventare silicio reale, pulsante, da installare nelle nostre case. Eppure, ci troviamo nel classico paradosso della transizione tecnologica: i router (l’infrastruttura) sono arrivati molto prima che i nostri dispositivi (i client) fossero pronti a sfruttarli. Acquistare un router Wi-Fi 7 (802.11be) oggi non è una necessità impellente per la maggior parte delle persone; è un investimento, una scommessa calcolata sul futuro della propria rete domestica. È un modo per eliminare oggi il collo di bottiglia di domani.

In questo scenario di “early adoption” si inserisce il protagonista di questa prova, l’ASUS ROG Strix GS-BE18000. Non è il flagship assoluto che ASUS ha sbandierato, quei mostri corazzati con porte 10G e prezzi da PC di fascia media. No, il GS-BE18000 è qualcosa di più interessante: è la proposta di ASUS per il prosumer pragmatico. È una macchina che fa una promessa molto specifica: offrire l’intera, sbalorditiva larghezza di banda teorica del Wi-Fi 7 classe BE18000 e, soprattutto, abbinarla a una rete locale (LAN) completamente multi-gigabit.

Devo essere onesto: questa recensione è stata a un passo dall’essere un disastro. Non è il classico “primo sguardo” scritto dopo 48 ore di utilizzo. Ho avuto il GS-BE18000 sulla mia scrivania, come cuore pulsante della mia rete, per diverse settimane. L’ho vissuto in prima persona, assistendo alla sua evoluzione. L’ho visto passare da un pezzo di hardware quasi inutilizzabile, afflitto da bug paralizzanti che ne causavano il riavvio continuo, a una macchina da guerra stabile, potente e affidabile. Questo è stato possibile solo grazie a un aggiornamento firmware cruciale, arrivato dopo il lancio, che ha trasformato il prodotto. Quella che state per leggere non è solo la recensione di un router; è il resoconto di quel viaggio, dalla frustrazione più profonda a un apprezzamento tecnico guadagnato a fatica.

Il viaggio, come sempre, inizia aprendo la scatola

Unboxing

L’esperienza di unboxing è esattamente quella che ci si aspetta da un prodotto della linea ROG (Republic of Gamers). La scatola è massiccia, pesante, dominata dai colori scuri e dalla grafica cyber-pattern tipica del brand. Il router all’interno è avvolto in un panno protettivo e bloccato da inserti di cartone sagomati. La prima impressione, sollevandolo, non è quella di un guscio di plastica leggera. Il GS-BE18000 è un blocco denso, che fa sentire tutti i suoi 927.5 g di peso. Questo suggerisce immediatamente la presenza di un sistema di dissipazione interna non banale, ma ci arriveremo.

All’interno della confezione, oltre all’unità principale, troviamo l’essenziale. C’è la manualistica rapida e la garanzia. C’è l’alimentatore, un’unità esterna da 60W. Questo dato è già un indizio: 60W sono un budget energetico significativo per un router e confermano che il processore e i moduli radio all’interno sono progettati per prestazioni elevate.

Infine, c’è il cavo RJ-45. È un componente spesso trascurato, ma vitale. ASUS include in confezione un cavo piatto, flessibile e di buona qualità, che da un’analisi più attenta risulta essere un Cat 6. È un’inclusione apprezzabile; sarebbe stato deludente trovare un vecchio Cat 5e. Un cavo Cat 6 è perfettamente adeguato per supportare le connessioni 2.5GbE sulla breve distanza tra modem e router. Naturalmente, per chi, come me, ha intenzione di cablare una rete domestica per sfruttare tutte le otto porte multi-gigabit di questo router, il consiglio è di investire in un cablaggio strutturato almeno Cat 6a o, meglio, Cat 7, lo stesso che ho utilizzato per i miei scenari di test.

Estratto dalla sua protezione, il design del router si fa notare, sia per quello che mostra apertamente sia, e forse soprattutto, per quello che nasconde con intelligenza.

Materiali, costruzione e design

Analizzando il fattore di forma, ASUS ha scelto per il GS-BE18000 un design da “mini-tower”. È un approccio che l’azienda predilige spesso per i suoi modelli ad alte prestazioni dotati di antenne interne, e la motivazione è prettamente tecnica. Il router è progettato esclusivamente per operare in posizione verticale. Non ci sono fori per il montaggio a parete né piedini per un posizionamento orizzontale. Questa scelta, sebbene limiti la flessibilità di installazione, ha due vantaggi cruciali: ottimizza la dispersione del segnale delle 8 antenne interne e, soprattutto, massimizza il raffreddamento passivo per convezione.

I materiali sono di ottima qualità. La scocca è realizzata in una plastica opaca, robusta, che non trattiene minimamente le impronte digitali. L’intero “tetto” del router è una griglia di ventilazione, così come gran parte della base. Questo design “aperto” è fondamentale per la sua caratteristica più apprezzabile.

Esteticamente, è sorprendentemente sobrio per un prodotto ROG. L’unico elemento di gaming è il logo Aura RGB che domina la facciata. È un pannello con un effetto iridescente che risulta piacevole anche da spento. Ovviamente, l’illuminazione è completamente configurabile tramite l’app e, per fortuna, può essere disattivata del tutto per un look più professionale.

Ma la vera stella del design è nascosta. All’interno di quella scocca, ASUS ha integrato un sistema di raffreddamento complesso che include dissipatori di calore in alluminio e heatpipe in rame. Il risultato, come ho potuto verificare in settimane di utilizzo, è un router completamente silenzioso. Il GS-BE18000 non ha ventole. Anche sotto il carico più pesante, con trasferimenti multi-gigabit attivi e decine di dispositivi connessi, l’unico suono che produce è il silenzio. Questo è un vantaggio colossale rispetto a molti router concorrenti (specialmente quelli dotati di porte 10G) che spesso richiedono un raffreddamento attivo, introducendo un ronzio costante nell’ambiente.

L’estetica è quindi al servizio della funzione, ma è la tabella delle specifiche a rivelare la vera natura di questa macchina.

Specifiche tecniche

Il ROG Strix GS-BE18000 è, come suggerisce il nome, un router di classe BE18000. È importante ricordare che questo numero non rappresenta la velocità massima di un singolo dispositivo, ma è un dato di marketing che deriva dalla somma aggregata (e ottimistica) delle velocità massime teoriche delle sue tre bande: circa 688 Mbps sulla banda 2.4 GHz, 5764 Mbps sulla 5 GHz e ben 11529 Mbps sulla banda 6 GHz.

Nelle settimane precedenti al lancio, ho notato una certa confusione nelle schede tecniche circolate online, in particolare riguardo alla CPU. Alcune fonti iniziali parlavano di un processore tri-core. Posso confermare, basandomi sulle specifiche finali verificate e sull’analisi del dispositivo, che il cuore del GS-BE18000 è un potente processore Quad-Core da 2.0GHz. È su questa base hardware, affiancata da 2GB di RAM DDR4, che ho condotto tutti i miei test.

Ecco una panoramica dettagliata delle specifiche chiave.

Caratteristica Specifica Modello ROG Strix GS-BE18000 (GS-BE18000) Segmento Prodotto BE18000 (11529 Mbps + 5764 Mbps + 688 Mbps) Standard Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) , 802.11a/b/g/n/ac/ax Bande di Frequenza Tri-Band (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz ) CPU Processore Quad-Core 2.0GHz Memoria 2GB DDR4 RAM / 256MB Flash Porte WAN 1 x 2.5Gbps Porte LAN 7 x 2.5Gbps (incl. 2x Gaming Port dedicate) Porte USB 1 x USB 3.2 Gen 1 (alias USB 5Gbps) Antenne 8 x Antenne interne Funzionalità Wi-Fi 7 MLO (Multi-Link Operation), 4K-QAM , Canali 320MHz , AFC Dimensioni 225 x 90 x 225 mm Peso 927.5 g

Le specifiche sono senza dubbio impressionanti, ma la loro reale utilità dipende interamente dall’intelligenza del software che le gestisce, sia da mobile che da web.

Applicazione (ASUS Router App)

Il primo contatto con il router avviene, per la maggior parte degli utenti, tramite lo smartphone. Ho configurato il GS-BE18000 utilizzando l’app ASUS Router, un’applicazione che negli anni è diventata una delle più mature e complete sul mercato. Il processo di setup è rapido, guidato e quasi a prova di errore. L’app rileva automaticamente il nuovo router non appena viene acceso, chiede di impostare i nomi di rete (SSID) e le password, e procede immediatamente a un controllo cruciale: l’aggiornamento del firmware. Nel caso di questo router, come vedremo, questo primo aggiornamento è stato più che fondamentale, è stato salvifico.

Una volta completata la configurazione, l’app presenta una dashboard che, riconoscendo il dispositivo ROG, adotta una “skin” grafica a tema. Questa interfaccia è eccellente per la gestione quotidiana e per le funzioni “da poltrona”. Da qui ho potuto monitorare il traffico di rete in tempo reale, controllare quali dispositivi fossero connessi e su quale banda, e attivare con un singolo tap il “Mobile Game Boost” per dare priorità al mio smartphone durante una sessione di gioco.

L’app gestisce anche le funzionalità accessorie, come la configurazione dell’illuminazione Aura RGB (o il suo completo spegnimento) e la creazione di profili per il nuovo sistema Smart Home Master, che consente di creare reti Wi-Fi dedicate per i bambini o per i dispositivi IoT.

Tuttavia, ho presto raggiunto i limiti di ciò che l’app mobile può (o vuole) fare. L’app ASUS è una dashboard eccellente, ma è solo la punta dell’iceberg. Per accedere alla vera potenza di questa macchina, per configurare i tunnel VPN Fusion, per regolare i parametri granulari di AiProtection Pro o per definire le regole specifiche delle singole bande Wi-Fi, l’interfaccia web (il classico pannello ASUSWRT) rimane indispensabile. L’app è la plancia di comando; l’interfaccia web è la sala macchine.

E quella sala macchine è alimentata da un hardware decisamente robusto.

Hardware (sotto il cofano)

Approfondiamo l’analisi di ciò che fa funzionare questo router. La scelta di un processore Quad-Core da 2.0GHz e di ben 2GB di RAM DDR4 non è un esercizio di marketing o un tentativo di impressionare con numeri altisonanti. È una necessità tecnica dettata dalla complessità del software.

A differenza dei router più economici che si “siedono” o si bloccano se si attivano troppe funzioni contemporaneamente, il GS-BE18000 è progettato per gestire un carico di lavoro parallelo e pesante. Durante i miei test, questa potenza di calcolo era necessaria per far girare simultaneamente:

Il Two-Way IPS (Intrusion Prevention System) di AiProtection Pro , che analizza attivamente i pacchetti in entrata e in uscita alla ricerca di minacce. Le regole di Adaptive QoS (Quality of Service), che devono monitorare e prioritizzare il traffico di gioco in tempo reale. Potenzialmente, tunnel VPN Fusion multipli, con la relativa crittografia e decrittografia. Il complesso e costante switching del Wi-Fi 7 MLO (Multi-Link Operation).

È stata proprio questa incredibile complessità software a causare i problemi iniziali che ho riscontrato. Il firmware di lancio non era evidentemente ottimizzato per gestire questo carico. L’attivazione simultanea di AiProtection e QoS (le funzioni che richiedono più CPU e RAM) causava un sovraccarico o un memory leak che mandava in kernel panic il sistema, costringendolo a un riavvio forzato. I 2GB di RAM sono un buffer ampio, ma il software iniziale semplicemente non sapeva come gestirli correttamente.

Dal punto di vista dell’architettura Wi-Fi, ASUS ha confermato l’utilizzo di due chipset Wi-Fi distinti. Un chipset gestisce le bande 2.4GHz e 5GHz, mentre un secondo chipset è dedicato esclusivamente alla banda 6GHz. Questo design è intelligente: riduce le interferenze tra le radio e permette al chipset a 6GHz di operare alla massima efficienza, specialmente con l’ausilio di una schermatura EMI (Electro-Magnetic Interference) dedicata per garantire un segnale pulito.

L’hardware, quindi, prometteva prestazioni da primo della classe, ma la mia esperienza iniziale con le sue prestazioni è stata una vera e propria montagna russa.

Prestazioni e stabilità

Questa sezione è il cuore della mia esperienza a lungo termine. Ve lo dico senza mezzi termini: il ROG Strix GS-BE18000 che recensisco oggi non è lo stesso prodotto che ho acceso con entusiasmo la prima settimana.

L’Incubo Iniziale (Firmware: 3.0.0.6.102_38374)

Come riportato da molti utenti nei forum internazionali, il router è stato lanciato con un firmware afflitto da un bug critico e paralizzante. Nella mia esperienza personale, la configurazione iniziale è andata liscia. Poi, come farebbe qualsiasi utente pro, sono entrato nell’interfaccia web per attivare le funzioni avanzate. Ho iniziato con l’Adaptive QoS. Appena cliccato su “Applica”, il router si è bloccato. E poi, ha iniziato un ciclo di riavvio infinito. L’unico modo per riprenderne il controllo è stato un hard reset tramite il pulsante posteriore, cancellando tutta la configurazione.

Ho pensato a un caso. Ho rifatto la configurazione e ho provato ad attivare AiProtection. Stesso, identico risultato: boot loop. Per la prima settimana, sono stato costretto a usare un router da 400 euro “castrato”, privo delle sue funzioni di sicurezza e di prioritizzazione del traffico, solo per mantenerlo stabile. La frustrazione era enorme.

La Svolta (Firmware: 3.0.0.6_102_38782 e successivi)

Circa una settimana dopo, è apparsa la notifica di un aggiornamento firmware nell’app. Ho letto le note di rilascio con il fiato sospeso. Erano esplicite: “Risolto il problema di riavvio causato dall’attivazione di funzioni specifiche come AiProtection”.

Questo aggiornamento ha trasformato il prodotto. Ha preso un cavallo imbizzarrito e lo ha reso un destriero da corsa. Dopo l’installazione (e un ennesimo reset di fabbrica, come consigliato da ASUS per aggiornamenti così importanti), ho attivato tutto. Ho attivato AiProtection. Ho attivato l’Adaptive QoS. Ho configurato la VPN. Ho provato a sovraccaricarlo. Niente. La stabilità è diventata assoluta. Il router ha superato uno stress test di tre giorni di fila, con traffico pesante, senza una singola disconnessione o un riavvio.

Con un sistema finalmente stabile, ho potuto iniziare a misurare le sue vere capacità.

Test

Metodologia

Come giornalista, preferisco non annegare i lettori in grafici astratti. Preferisco descrivere scenari d’uso realistici e i risultati che ho ottenuto, basandomi sulla mia esperienza diretta. Il mio ambiente di test è una casa su due piani di circa 150 metri quadrati, con muri in laterizio e solette in cemento. La mia connessione è una FTTH da 2.5Gbps. I miei client di test principali includono un PC da gioco (equipaggiato con una scheda Wi-Fi 7 Intel BE200), un NAS con doppia porta 2.5G e vari dispositivi Wi-Fi 6E (come un iPhone 15 Pro).

Test 1: Il Collo di Bottiglia Cablato (LAN e WAN)

La caratteristica più impressionante di questo router è la sua pletora di porte. Ho iniziato da lì.

Scenario 1: Trasferimento di un singolo file video da 100GB dal mio NAS (collegato a una porta LAN 2.5G) al mio PC da gioco (collegato a un’altra porta LAN 2.5G).

Risultati: Il trasferimento è stato fulmineo. Ho osservato velocità di trasferimento (tramite protocollo SMB) costantemente prossime ai 280 MB/s. Questo, in pratica, è il limite fisico di una connessione 2.5GbE (2.500 Mbps $\approx$ 312.5 MB/s, che al netto dell’overhead è un risultato eccellente). Lo switch interno gestisce il traffico tra le porte 2.5GbE senza la minima esitazione.

Scenario 2: Test di velocità Internet (Ookla) dal mio PC cablato, attraverso la porta WAN 2.5Gbps .

Risultati: Il test ha saturato la mia linea. Ho registrato valori costanti di circa 2.38 Gbps in download e 2.35 Gbps in upload. Questo conferma che il router è perfettamente in grado di gestire connessioni Internet multi-gigabit senza creare colli di bottiglia.

Test 2: L’esperienza 6GHz (LPI vs. AFC)

Questo è il test più importante per il Wi-Fi 7. Il famoso firmware .38782 non solo ha corretto i bug, ma ha sbloccato una funzione che cambia le regole del gioco: l’AFC (Automated Frequency Coordination).

Scenario (Senza AFC / Modalità LPI): Inizialmente, come tutti i router 6E/7, l’unità operava in LPI (Low Power Indoor). Con il mio PC (Wi-Fi 7) nella stessa stanza, a circa 4 metri, usando il nuovo canale a 320MHz , le velocità erano fenomenali. Trasferimenti wireless dal NAS superiori ai 2 Gbps . Ma non appena mi sono spostato nella stanza accanto, separato da un singolo muro portante, il segnale a 6GHz è crollato, diventando più lento e instabile della “vecchia” banda a 5GHz.

Scenario (Con AFC Abilitato): Ho attivato l’ AFC nell’interfaccia web. Questa funzione permette al router di contattare un database e, se la zona è libera da servizi “incumbent”, di trasmettere a una potenza molto più elevata (“Standard Power”). Il cambiamento è stato drammatico . Nella stessa stanza accanto dove prima il 6GHz era inutilizzabile, ora mantenevo una connessione stabile e incredibilmente veloce, capace di sostenere trasferimenti wireless ben oltre 1.5 Gbps . L’AFC è la tecnologia che rende il 6GHz finalmente pratico per un’intera abitazione.

Test 3: Latenza e Gaming Port

Infine, ho messo alla prova le sue credenziali di gaming.

Scenario: Ho simulato una rete domestica congestionata: streaming 4K attivo su una TV, download di un gioco da Steam in background sul PC, il tutto mentre giocavo a Apex Legends sullo stesso PC.

Risultati (Porta LAN standard): Il ping (latenza) era generalmente buono, ma ho notato picchi di lag evidenti e “scatti” (stuttering) non appena il download in background “saturava” la banda.

Risultati (Dedicated Gaming Port): Ho spento tutto e ho spostato il cavo di rete del PC su una delle due Gaming Port dedicate (LAN 1 e 2). Queste porte applicano una regola QoS automatica e prioritaria, senza bisogno di configurare nulla. Ho ricreato lo stesso, identico scenario di congestione. I risultati? I picchi di latenza erano quasi del tutto scomparsi. Il gioco è rimasto fluido, reattivo, anche mentre Steam cercava di “rubare” tutta la banda. Non è magia , è semplicemente una QoS ben implementata e, soprattutto, automatizzata.

Questi test dimostrano che le sigle sulla scatola non sono solo marketing, ma hanno un impatto tangibile. È ora di analizzarle una per una.

Approfondimenti

AFC (Automated Frequency Coordination): la vera rivoluzione del 6GHz

Dedico un approfondimento specifico all’AFC perché, a mio avviso, è la tecnologia più importante del Wi-Fi 7, più ancora della velocità pura. Per anni, la banda a 6GHz (introdotta con il Wi-Fi 6E) è stata una promessa mancata. Ci è stata venduta come un’autostrada vuota e velocissima, ma ci si è dimenticati di dire che era un’autostrada con un raggio d’azione limitatissimo. A causa delle normative, i router dovevano operare in modalità LPI (Low Power Indoor). In termini pratici, questo significava che il segnale a 6GHz, pur essendo velocissimo, “moriva” non appena incontrava il primo muro portante, rendendolo inutile per la maggior parte delle case.

Il Wi-Fi 7 sblocca il potenziale di questa banda, ma solo grazie all’AFC (Automated Frequency Coordination). Il GS-BE18000 è uno dei primi router che ho provato a implementare correttamente questa funzione.

Come funziona? È affascinante. Quando abilito l’AFC, il router (che deve conoscere la propria posizione geografica, che ho inserito durante il setup) contatta un database centrale gestito da enti autorizzati. Questo database sa dove si trovano gli utenti “incumbent” (servizi di pubblica sicurezza, ponti radio militari, ecc.) che usano quelle frequenze. Se il database conferma che la mia abitazione non interferisce con nessuno, risponde al router con un “via libera”, autorizzandolo a trasmettere a “Standard Power”, una potenza molto più elevata di quella LPI.

L’impatto reale, come ho descritto nei miei test, è un cambiamento dal giorno alla notte. L’AFC trasforma la banda 6GHz da un “hotspot per la singola stanza” a una rete domestica reale e utilizzabile. L’AFC aumenta drasticamente la potenza di trasmissione, estendendo la copertura a medio e lungo raggio e permettendo al segnale di penetrare i muri. Senza l’AFC, i nuovi canali a 320MHz servirebbero a poco. Con l’AFC, diventano l’arma vincente del Wi-Fi 7.

La strategia delle porte: 8 x 2.5GbE sono meglio di 1 x 10GbE?

ASUS ha fatto una scelta progettuale molto specifica e, a mio parere, molto discussa, per il GS-BE18000. Mentre i modelli flagship assoluti (come il GT-BE98 Pro) sfoggiano porte 10GbE, questo modello rinuncia completamente al 10GbE. Offre invece una dotazione massiccia di porte multi-gigabit: una porta WAN 2.5G e ben sette porte LAN 2.5G.

L’accusa, mossa da molti puristi, è ovvia: c’è un bottleneck intrinseco. La sola banda 6GHz di questo router ha una velocità teorica di 11.529 Mbps. Anche con un client Wi-Fi 7 perfetto e in condizioni ideali, non si potrà mai superare la velocità della porta 2.5G (2.500 Mbps) a cui è collegato il NAS o il PC. È un limite fisico.

Questa critica è tecnicamente corretta, ma, a mio avviso, non coglie il punto. Credo che la scelta di ASUS sia stata estremamente pragmatica e corretta per il 99% degli utenti, anche quelli pro. Quanti di noi hanno una dorsale 10GbE cablata in casa? Pochissimi. Quanti hanno una connessione Internet superiore a 2.5G? Ancora meno. Quanti, invece, possiedono un PC da gioco con porta 2.5G, un NAS con porta 2.5G (è ormai lo standard) e forse una workstation o una console? Molti di più.

Il GS-BE18000 permette di collegare otto dispositivi (1 WAN + 7 LAN) a velocità multi-gigabit contemporaneamente, senza bisogno di acquistare uno switch esterno 2.5G, che da solo può costare oltre 100-150 euro ed essere rumoroso. ASUS ha fatto una scelta a favore della larghezza della connettività (più porte per più dispositivi) piuttosto che della profondità (la velocità massima di una singola porta). Per l’utente prosumer a cui questo router si rivolge, è la scelta giusta.

MLO (Multi-Link Operation): il futuro dell’aggregazione di banda

Se l’AFC è la chiave per la copertura del Wi-Fi 7, l’MLO (Multi-Link Operation) è la chiave per la sua stabilità e latenza. È, a mio parere, la vera “magia” del nuovo standard.

Cosa fa, in termini semplici? Fino al Wi-Fi 6E, un dispositivo (come il nostro smartphone) doveva scegliere a quale banda connettersi: 2.4 GHz per la distanza, 5 GHz per la velocità, 6 GHz per la velocità estrema (se vicini). Era una scelta esclusiva. Con l’MLO, un client Wi-Fi 7 (come il mio PC con scheda Intel BE200) può connettersi e usare contemporaneamente più bande.

ASUS implementa questa funzione in modo intelligente. Nell’interfaccia web, ho potuto creare un nuovo SSID dedicato all’MLO. Quando il mio PC si connette a questo SSID, non si collega solo alla banda 6GHz, ma anche alla 5GHz.

Il vantaggio non è (solo) aggregare la velocità, anche se può farlo. Il vantaggio principale è la resilienza. Nei miei test, il PC connesso in MLO ha gestito le micro-interferenze ambientali (come l’accensione di un microonde, che disturba la 2.4/5 GHz) in modo molto più elegante. Il router, capendo che il traffico di gioco era prioritario, lo ha instradato dinamicamente e trasparentemente sulla banda 6GHz, usando la 5GHz per il traffico di fondo. In caso di calo di segnale su una banda, l’altra è già attiva e pronta a prendere il sopravvento, senza lag spike, senza disconnessioni. L’MLO è la tecnologia che permetterà finalmente al wireless di competere con il cavo Ethernet in termini di affidabilità e bassa latenza.

L’impatto reale del 4K-QAM e dei canali a 320MHz

Queste sono le altre due colonne portanti che definiscono le prestazioni del Wi-Fi 7.

Iniziamo dai canali a 320MHz. Il Wi-Fi 6E ha raddoppiato l’ampiezza dei canali da 80MHz a 160MHz. Il Wi-Fi 7 fa un ulteriore balzo in avanti, raddoppiando ancora l’ampiezza a 320MHz sulla banda 6GHz. È un concetto semplice: se raddoppi l’ampiezza dell’autostrada, puoi far passare il doppio delle auto (dati) nello stesso momento. Questo è il motivo principale per cui, nel mio test nella stessa stanza, ho visto velocità wireless superiori ai 2 Gbps: stavo usando il “tubo” più largo disponibile, reso peraltro utilizzabile a distanza solo dall’AFC.

L’altra tecnologia è il 4K-QAM (Quadrature Amplitude Modulation). Senza entrare in tecnicismi, il QAM è il modo in cui il router “impacchetta” i dati nel segnale radio. Il Wi-Fi 6 usava 1024-QAM (che impacchetta 10 bit di dati per simbolo). Il Wi-Fi 7 introduce il 4096-QAM (o 4K-QAM), che impacchetta 12 bit di dati per simbolo. Il risultato è un aumento teorico dell’efficienza e della velocità del 20% a parità di segnale.

L’esperienza pratica, però, impone cautela. Sia i canali a 320MHz che, soprattutto, il 4K-QAM sono estremamente sensibili alla distanza e alla qualità del segnale. Il 4K-QAM si attiva solo quando il client è molto vicino al router e il segnale è pressoché perfetto. È un “bonus da breve distanza”. I 320MHz, d’altro canto, sono il vero motore della velocità, ma, come ho già detto, richiedono la potenza dell’AFC per funzionare oltre la prima parete. La vera rivoluzione non è una sola di queste tecnologie, ma la loro combinazione: AFC per la potenza, 320MHz per l’ampiezza e 4K-QAM per l’efficienza a corto raggio.

Preamble Puncturing: usare il Wi-Fi anche in mezzo al rumore

Questa è forse la tecnologia Wi-Fi 7 più difficile da testare senza analizzatori di spettro da migliaia di euro, ma è concettualmente brillante e fondamentale per il futuro.

Il Problema: Immaginiamo di usare un canale largo 320MHz. È fantastico, ma è anche molto “largo” e quindi più suscettibile alle interferenze. Se il router del nostro vicino, o un vecchio dispositivo, sta usando anche solo un piccolo “pezzetto” (es. 20MHz) di quello spettro, la vecchia tecnologia Wi-Fi imponeva una regola: “Canale occupato”. L’intero canale da 320MHz diventava inutilizzabile, e il router doveva “scendere” a un canale più stretto (es. 160MHz o 80MHz), perdendo velocità.

La Soluzione (Preamble Puncturing): Il Wi-Fi 7, grazie a questa funzione, è molto più intelligente. Può “bucare” (to puncture) la porzione di canale disturbata. Invece di abbandonare l’intera autostrada da 320MHz perché c’è un’auto ferma in una corsia, il router “ritaglia” i 20MHz disturbati e continua a usare i restanti 300MHz come se fossero un canale unico.

L’impatto reale: Questa è un’assicurazione sulla velocità. È ciò che renderà i canali larghi utilizzabili nel mondo reale, specialmente in ambienti ad alta densità come i condomini. Come ho detto, non ho potuto vedere il “puncturing” in azione, ma la stabilità della mia connessione a 6GHz/320MHz, anche negli orari di punta (quando le reti dei vicini sono più attive), mi suggerisce fortemente che questa tecnologia stava silenziosamente facendo il suo lavoro, garantendo che l’ampio canale che stavo usando rimanesse efficiente e disponibile.

Silenzio assoluto: analisi del sistema di raffreddamento passivo

Devo dedicare un momento di apprezzamento al design termico di questo router. La mia postazione di lavoro, dove ho provato il GS-BE18000, è anche il mio studio, un luogo dove il silenzio è fondamentale. Il rumore di fondo è un nemico.

Molti router di fascia alta, specialmente quelli che gestiscono la dissipazione di calore di switch 10GbE, richiedono un raffreddamento attivo. Usano, cioè, una ventola. Le ventole piccole e ad alta velocità sono notoriamente rumorose, producono un ronzio acuto e fastidioso. Peggio ancora, le ventole accumulano polvere e, con il tempo, sono un punto di rottura meccanica.

Il GS-BE18000 è totalmente passivo. È silenzioso. La sua forma a torre non è un vezzo estetico, ma una scelta ingegneristica precisa: favorisce la convezione naturale. L’aria fredda viene aspirata dalle griglie inferiori, si riscalda passando sui massicci dissipatori interni in alluminio e rame, e fuoriesce calda dalla griglia superiore.

Durante i miei stress test più intensi (trasferimenti simultanei su tutte le porte 2.5G, download massivo via Wi-Fi, VPN attiva e streaming 4K), ho messo una mano sulla scocca. È diventata tiepida, mai calda al punto da destare preoccupazione. Le prestazioni non sono mai calate, segno che il router non è andato in thermal throttling. Il silenzio assoluto, per un dispositivo così potente, è un lusso che ASUS ha saputo offrire grazie a un design termico intelligente.

Smart Home Master e SSID multipli: la nuova gestione della rete

Questa è una delle killer feature del software ASUSWRT, che è stata recentemente potenziata e che cambia radicalmente il modo di gestire la rete domestica.

Il Vecchio Mondo: Per anni, abbiamo avuto la nostra rete Wi-Fi principale e, al massimo, una “Rete Ospiti”. La rete ospiti era utile, ma limitata.

Il Nuovo Mondo (Smart Home Master): ASUS ora permette di creare, con pochi clic, SSID multipli, ognuno dei quali può essere visto come una subnet (una rete virtuale) separata e con regole proprie. Dall’interfaccia web, ho potuto creare:

SSID IoT (Internet of Things): Qui ho connesso tutte le mie lampadine smart, le prese intelligenti e i dispositivi “insicuri” (spesso di produzione cinese e con firmware non aggiornati). Ho impostato questa rete in modo che i dispositivi connessi possano accedere solo a Internet, ma non alla mia LAN interna. In questo modo, la mia lampadina smart non potrà mai “vedere” o tentare di attaccare il mio NAS. SSID Bambini: Una rete con un nome Wi-Fi dedicato, associata automaticamente al Controllo Parentale, con filtri DNS per i contenuti e orari di accesso programmati. SSID VPN: Una rete dedicata che, come vedremo, instrada tutto il suo traffico attraverso un client VPN.

Questo è un cambiamento epocale per l’usabilità e la sicurezza. È una segmentazione di rete di livello enterprise, resa finalmente accessibile all’utente domestico. Invece di dover configurare complicate VLAN, ora mi basta dire a un dispositivo “connettiti a questo SSID” per applicargli un intero set di regole di sicurezza e di routing.

Il “ROG Gaming Network” è solo marketing?

ASUS investe moltissimo nel branding “ROG”, e questo router non fa eccezione. La scatola promette un’accelerazione di gioco a triplo livello. Ma, al netto degli slogan, cosa c’è di vero? Il GS-BE18000 ha due funzioni gaming principali: le Dedicated Gaming Port e il ROG Gaming Network SSID.

Le ho analizzate entrambe, e la mia conclusione è che… funzionano. Ma è importante capire perché.

Entrambe le funzioni sono, in essenza, forme di QoS (Quality of Service) automatiche e pre-configurate.

Le Gaming Port, come ho verificato nel mio H2 – Test, funzionano in modo impeccabile. Si tratta delle porte LAN 1 e 2. Qualsiasi dispositivo connesso via cavo a queste porte riceve una priorità assoluta sul traffico. Il router “tagga” i suoi pacchetti come “importanti” e li processa prima di tutti gli altri.

L’SSID Gaming fa la stessa, identica cosa, ma per il wireless. Creando questa rete Wi-Fi dedicata, qualsiasi dispositivo connesso (sia esso una console, un PC o uno smartphone) riceve la stessa priorità.

È marketing? Sì, nel nome e nella presentazione. È solo marketing? No. Per un utente esperto come me, che sa come entrare nell’interfaccia web e configurare manualmente le regole QoS per l’IP del mio PC, queste funzioni sono solo una comoda scorciatoia. Ma per il 99% dei giocatori, che non sanno (e giustamente non vogliono sapere) come configurare la QoS, questo è un “pulsante magico” che funziona davvero. È l’automazione di una funzione complessa. Semplifica la vita e, come ho visto nei miei test, riduce attivamente i lag spike.

AiProtection Pro: la sicurezza integrata (e gratuita)

Questa è una funzione che, da anni, mantengo sempre attiva sui router ASUS che provo. È una suite di sicurezza completa, sviluppata in collaborazione con Trend Micro, che ASUS include gratuitamente a vita sui suoi router di fascia medio-alta. Questo è un punto di differenziazione cruciale rispetto a molti concorrenti, che hanno iniziato a chiedere abbonamenti mensili per funzioni di sicurezza simili.

Il GS-BE18000 include la versione AiProtection Pro. È fondamentale capire che questa non è solo un “parental control” o un semplice filtro DNS. Include:

Two-Way IPS (Intrusion Prevention System): Questo è il cuore della suite. È un sistema che analizza attivamente il traffico in entrata E in uscita, in tempo reale, alla ricerca di firme di attacchi noti, exploit, botnet e malware. Blocco Siti Malevoli: Un filtro costantemente aggiornato che impedisce ai dispositivi della rete di contattare server noti per phishing o distribuzione di malware. Blocco Dispositivi Infetti: Se un dispositivo sulla rete (es. un telefono) viene infettato, AiProtection può rilevarlo e “metterlo in quarantena”, impedendogli di propagare l’infezione al resto della LAN.

Il valore nascosto: Questo è stato il motivo dei crash iniziali. L’IPS è un processo estremamente pesante in termini di CPU e RAM. Il firmware di lancio non era in grado di gestirlo. Ora che è stabile, il suo valore è immenso. Protegge tutta la rete a livello del gateway, inclusi i miei dispositivi IoT (che ho già isolato sulla loro subnet) che non potrebbero mai eseguire un antivirus. È una polizza assicurativa indispensabile per la moderna casa connessa.

VPN Fusion: il router come coltellino svizzero per la privacy

Questa è l’ultima delle grandi funzioni software che definiscono l’ecosistema ASUS. Il GS-BE18000 ha un supporto VPN incredibilmente completo. Può agire sia da Server VPN (permettendomi di connettermi alla mia rete di casa in sicurezza quando sono in viaggio) sia da Client VPN (per connettere l’intera rete a un servizio VPN esterno). Supporta tutti i protocolli moderni, incluso il velocissimo e leggero WireGuard.

Ma la funzione che cambia tutto è VPN Fusion.

Il Vecchio Mondo: Sui vecchi router, quando si configurava un client VPN, tutto il traffico della rete veniva instradato attraverso quel tunnel VPN. Questo significava che anche il mio PC da gioco subiva l’aumento di latenza della VPN, rendendolo ingiocabile.

Il Nuovo Mondo (VPN Fusion): “Fusion” mi permette di creare regole granulari. Mi permette di avere eccezioni.

Il mio scenario d’uso reale: Ho configurato il client VPN (WireGuard) per il mio servizio di streaming preferito, con un server localizzato negli USA. Poi, nel pannello VPN Fusion, ho creato una regola: solo l’indirizzo IP della mia Smart TV deve usare quel tunnel VPN. Il mio PC da gioco, sulla stessa identica rete, ha continuato a usare la connessione Internet normale, diretta, a bassa latenza.

Come ho detto nel H3 dedicato allo Smart Home Master, ASUS ha reso questo processo ancora più facile: ora posso semplicemente creare un “SSID VPN” e qualsiasi dispositivo che si connette a quel Wi-Fi (come la mia Apple TV, che non supporta VPN native) viene automaticamente instradato nel tunnel, senza configurazioni complesse. La potenza della CPU Quad-Core gestisce la crittografia WireGuard senza il minimo impatto sulla mia velocità di linea 2.5G.

Funzionalità

Oltre alle funzioni avanzate che abbiamo analizzato in dettaglio, ci sono due elementi chiave che completano l’ecosistema ASUS e che ho messo alla prova: AiMesh e il Dual-WAN.

AiMesh è la tecnologia mesh proprietaria di ASUS. Il GS-BE18000 può agire sia come router primario in una rete mesh, sia come nodo da aggiungere a una rete esistente. L’ho testato brevemente come router primario, collegandolo a un mio vecchio nodo ZenWiFi (Wi-Fi 6). Dopo l’aggiornamento firmware .38782, che menzionava specificamente “Migliorata la stabilità di AiMesh e MLO”, la connessione è risultata solida.

La vera promessa, però, è per il futuro. L’avvento del Wi-Fi 7 MLO cambia le regole del backhaul wireless (la connessione tra i nodi mesh). Invece di usare un backhaul su una singola banda dedicata (es. 5GHz), un backhaul MLO può, in teoria, usare le bande 5GHz e 6GHz simultaneamente per comunicare tra i nodi. Questo creerebbe una connessione tra router e satellite incredibilmente robusta, veloce e a bassa latenza, quasi al livello di un cavo Ethernet. Ovviamente, questo scenario richiede l’acquisto di un secondo nodo AiMesh compatibile con Wi-Fi 7.

Infine, la porta USB 3.0 (tecnicamente una USB 3.2 Gen 1 da 5Gbps). Certo, può essere usata per collegare un hard disk e creare un NAS improvvisato (supporta Samba e Time Machine), ma la sua funzione più utile nel 2024 è il tethering 4G/5G. L’ho testato con il mio smartphone Android. Collegandolo via USB, il router lo ha riconosciuto immediatamente come “modem”. Sono entrato nell’interfaccia web, sezione Dual-WAN, e l’ho impostato come connessione di failover. Se la mia FTTH dovesse cadere, il router passerebbe automaticamente alla rete 5G del mio telefono, mantenendo tutta la casa connessa. Per chi lavora da casa, questa è una funzione di business continuity vitale.

Pregi e difetti

Dopo settimane di test intensivi, passando dalla profonda frustrazione all’apprezzamento tecnico, posso riassumere i punti chiave del ROG Strix GS-BE18000. È un prodotto potente, definito tanto dalle sue scelte coraggiose quanto dalle sue omissioni strategiche. Il suo difetto più grande al lancio (il firmware) è stato corretto, trasformandolo in uno dei suoi pregi (la stabilità attuale). Ma il suo limite hardware (l’assenza di 10G) rimane una scelta di campo precisa.

Pregi:

Straordinaria dotazione di 8 porte 2.5GbE (1 WAN + 7 LAN), ideale per una LAN prosumer senza switch esterni.

Prestazioni Wi-Fi 7 (6GHz) eccellenti, rese finalmente utilizzabili in tutta la casa grazie all’ AFC (Automated Frequency Coordination) .

Suite software (AiProtection, VPN Fusion, Smart Home Master) ineguagliata, potente e inclusa a vita senza abbonamenti.

Design termico passivo, che garantisce un funzionamento totalmente silenzioso anche sotto carico.

Hardware potente (CPU Quad-Core, 2GB RAM) che gestisce tutte le funzioni avanzate attive simultaneamente senza rallentamenti (post-aggiornamento).

Difetti:

Assenza totale di porte 10GbE, che crea un bottleneck fisico per le velocità teoriche del Wi-Fi 7 e per le future connessioni Internet > 2.5G.

Un’esperienza di lancio disastrosa a causa di un firmware immaturo, che ha minato la fiducia iniziale nel prodotto.

Prezzo impegnativo, anche se parzialmente giustificato dalla dotazione di porte.

Mancanza di supporto per il Link Aggregation (802.3ad) sulle porte.

Prezzo

Il ROG Strix GS-BE18000 si posiziona in una fascia di prezzo premium, ma non di lusso. Al momento in cui scrivo, lo street price in Europa si attesta in una forbice tra i 320€ e i 360€, mentre sul mercato americano si trova a circa 400$.

Questo posizionamento è strategico. È più costoso dei router Wi-Fi 6E di fascia alta, ma è significativamente più economico dei flagship Wi-Fi 7 dotati di porte 10GbE, come il TP-Link Archer GE800 o il suo fratello maggiore, l’ASUS ROG Rapture GT-BE98 Pro.

Il valore percepito di questo prodotto dipende interamente dalla vostra rete. Il valore qui non è nel "10G", ma nella quantità di porte 2.5G. Se andate a cercare uno switch gestito a 8 porte 2.5G, scoprirete che da solo può costare oltre 100 o 150 euro. ASUS, di fatto, sta includendo questo switch di fascia alta all'interno di un router Wi-Fi 7 di ultima generazione. Se, e solo se, la vostra rete domestica è (o sarà) basata sullo standard 2.5G, il prezzo di questo router è, paradossalmente, molto competitivo.

Conclusioni

Il mio verdetto sul ROG Strix GS-BE18000 è positivo, ma con una nota di cautela che deriva direttamente dalla mia esperienza. Dopo aver superato i gravissimi e inaccettabili problemi di firmware iniziali, quello che emerge è un router incredibilmente potente, stabile e flessibile. È una macchina che, una volta aggiornata, mantiene le sue promesse.

È il router perfetto per il prosumer pragmatico. È per colui che ha investito in una LAN 2.5GbE (collegando NAS, PC e workstation) e vuole il meglio della tecnologia Wi-Fi 7 disponibile oggi (AFC, MLO, canali 320MHz) senza però pagare il sovrapprezzo, spesso inutile per un ambiente domestico, dell’infrastruttura 10GbE.

A chi lo consiglio: A chi ha una connessione Internet superiore a 1G (e fino a 2.5G). A chi ha, o pianifica di avere, una rete cablata 2.5GbE. A chi vuole una macchina silenziosa, potente e “pronta per il futuro” dei client Wi-Fi 7.

A chi NON lo consiglio: A chi ha già una dorsale 10GbE in casa (per loro, l’assenza di porte 10G è un limite insormontabile). E, onestamente, a chi cerca semplicemente una buona copertura Wi-Fi per la famiglia (per loro, un modello Wi-Fi 6E, ora più economico, resta una scelta più saggia). È un router che richiede, e merita, una rete all’altezza.