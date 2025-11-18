Chrome: arriva la nuova funzione Split View, come attivarla

Come ogni software prodotto da Google, ovviamente anche il browser web Chrome gode di una campagna di aggiornamenti costanti che puntano a rendere l’esperienza d’uso quanto più confortevole e ricca possibile, Google infatti si impegna a rilasciare aggiornamenti praticamente ogni mese che includono miglioramenti alla stabilità, ma anche nuove funzionalità sviluppate dal team di sviluppo che non va mai in vacanza.

Restando per l’appunto in tema oggi vi portiamo l’arrivo di una nuova funzionalità sviluppata di recente che consente sostanzialmente di dividere in due la schermata di visualizzazione in modo da poter visualizzare due schede parallelamente all’interno di una sola, la funzionalità a un nome preciso, si chiama split view ed è facilmente attivabile all’interno di Google Chrome, scopriamo come.

Facile da attivare in pochi passi

La funzionalità in questione di base consente di visualizzare due schede diverse affiancate all’interno di una sola e dunque avere sott’occhio due siti web contemporaneamente da poter gestire in modo indipendente ma allo stesso tempo da poter visualizzare in parallelo, per attivare questa funzionalità vi basterà cliccare col destro in alto sulla scheda, dove viene riportato il titolo della scheda è selezionare la voce “aggiungi scheda alla nuova visualizzazione, divisa” in questo modo potrete selezionare una scheda già aperta tra quelle presenti oppure aprirne una completamente da zero in pochi clic, in caso contrario questa funzionalità non appaia una volta effettuato il clic col destro allora dovete abilitarla manualmente seguendo questi step:

Scrivete l’indirizzo “ chrome://flags/#side-by-side ” nella barra dei link;

” nella barra dei link; Nella tab “ Split View ” scegliete “ Enabled “;

” scegliete “ “; Riavviate il browser.

Una volta fatto, vedrete che la funzionalità risulterà attiva e presente seguendo per l’appunto le indicazioni citate prima, si tratta sicuramente di un’ottima opzione che consente di tenere sotto controllo più siti web nello stesso momento e dunque può tornare particolarmente utile in un ampio ventaglio di possibilità, ovviamente per disattivare il tutto vi basterà o chiudere l’intera scheda contenente le due sotto schede oppure fare clic col destro e disattivare l’opzione.