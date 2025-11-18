Very Mobile 200GB 5G: offerta completa a meno di 7€ con primo mese gratis

Tra le migliori proposte del momento nel panorama degli operatori virtuali, la nuova offerta Very Mobile si distingue per chiarezza, semplicità e convenienza. A 6,99€ al mese per sempre, il piano include 200 giga in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i numeri mobili e fissi italiani. Una tariffa pensata per chi desidera stabilità e trasparenza, senza vincoli contrattuali né costi nascosti.

Il grande punto di forza è la disponibilità per tutti, indipendentemente dal gestore di provenienza. A differenza di molte offerte “operator attack”, questa promo può essere attivata anche da chi proviene da TIM, Vodafone, WindTre o Iliad, oltre che dagli operatori virtuali. In più, l’attivazione costa solo 0,99€ una tantum e il primo mese è completamente gratuito, un incentivo notevole per chi desidera testare il servizio senza spese iniziali significative.

Attivazione rapida anche con SPID o eSIM

L’attivazione è flessibile e può essere effettuata sia online sia presso i punti vendita Very Mobile. Gli utenti che preferiscono la velocità possono completare la procedura anche tramite SPID, ottenendo così una verifica immediata dell’identità. È inoltre disponibile la eSIM virtuale, che consente di evitare la consegna fisica della scheda e di attivare il piano in pochi minuti, direttamente dallo smartphone compatibile.

Il servizio offre navigazione in 5G gratuita, disponibile per tutti i clienti che utilizzano un dispositivo abilitato e si trovano in un’area coperta dalla rete ad alta velocità. La copertura 5G di Very Mobile si appoggia a un’infrastruttura solida e affidabile, garantendo prestazioni costanti e buone velocità anche durante le ore di maggiore utilizzo.

In aggiunta, i minuti e gli SMS illimitati sono soggetti alle normali condizioni d’uso corretto previste dall’operatore, ma rappresentano un vantaggio concreto per chi fa un utilizzo intenso dello smartphone.

Con una spesa mensile contenuta, attivazione quasi gratuita, 5G incluso e primo mese omaggio, la nuova offerta Very Mobile si conferma una delle soluzioni più equilibrate e trasparenti nel panorama delle tariffe mobili italiane.