Registrazione chiamate Pixel ora disponibile per tutti

Da qualche giorno chi usa un Pixel si sta ritrovando una piccola ma attesissima sorpresa: la registrazione delle chiamate è finalmente arrivata in modo stabile praticamente ovunque. Non è una novità assoluta, perché Google aveva già promesso questa funzione ai tempi dei Pixel 6, ma finora la sua comparsa era stata un po’ intermittente, quasi capricciosa. Ora, invece, sembra che il rollout sia davvero completo e che l’opzione compaia in modo affidabile nel momento in cui l’app Telefono viene aggiornata insieme al Pixel Drop di novembre. Curiosamente, molte persone hanno raccontato di aver installato la nuova versione dell’app senza vedere nulla di nuovo, salvo poi ritrovarsi la funzione magicamente attiva solo dopo l’aggiornamento del sistema. Una specie di doppia chiave: senza entrambe, la porta non si apre.

La registrazione delle chiamate Pixel ora è globale, ecco cosa cambia per gli utenti

Il funzionamento è abbastanza lineare e si integra soprattutto sui dispositivi che non dispongono di AI Call Notes, la funzione con cui Google trascrive e riassume le conversazioni in tempo reale. I modelli più recenti, come Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro Fold, hanno visto attivarsi la registrazione semplicemente aggiornando l’app, mentre sui Pixel 6 Pro la conferma è arrivata anche tramite build beta più fresche del sistema. Insomma, ogni generazione ha seguito un percorso leggermente diverso, ma il risultato finale è lo stesso: l’opzione ora c’è.

Perché tutto funzioni servono tre ingredienti sui Pixel: un modello dal 6 in poi, Android 14 o successivo e il Pixel Drop di novembre. I telefoni non Pixel che usano comunque l’app Telefono Google hanno una strada più breve, perché lì basta Android 9, anche se con meno controlli e personalizzazioni. Una volta che il dispositivo è pronto, l’attivazione avviene dall’app Telefono, in quella sezione delle impostazioni dedicata all’assistenza chiamata. Da lì è possibile decidere praticamente tutto: se avviare la registrazione manualmente o in automatico, se richiedere una conferma ogni volta, se includere solo numeri specifici o tutti quelli non salvati, fino ad arrivare alla gestione della conservazione, che può essere limitata a pochi giorni oppure illimitata.

Quando si sceglie la registrazione manuale, basta toccare il pulsante Call Assist durante la chiamata per far partire un breve conto alla rovescia, seguito da un messaggio o da un beep che avvisa l’altra persona. È un passaggio obbligato, perché le leggi sulla privacy cambiano da Paese a Paese e Google deve assicurarsi che tutto sia chiaro fin da subito. Sui dispositivi non Pixel lo schema è ancora più diretto, con i pulsanti Record e Stop Recording che compaiono nella schermata della chiamata senza passaggi ulteriori.

Call Assist e AI Call Notes: Google completa il rollout della registrazione sui Pixel

Nel frattempo, la più avanzata funzione AI Call Notes resta appannaggio dei modelli più recenti e solo in alcuni mercati. I Pixel delle generazioni 6, 7 e 8 devono accontentarsi della registrazione classica, probabilmente perché i Tensor integrati non riescono a gestire le elaborazioni necessarie per trascrizioni e riepiloghi in tempo reale.

Alla fine, questo rollout chiude un percorso iniziato mesi fa e lo fa in modo completo, offrendo agli utenti un controllo piuttosto ampio su come registrare, quando conservarlo e come farlo nel rispetto delle normative locali. È una di quelle funzioni che non cambiano radicalmente l’esperienza quotidiana, ma che tornano utili proprio quando servono, e ora finalmente è lì, pronta per tutti i Pixel che la stavano aspettando.