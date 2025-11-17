Giga 250, l’offerta iliad che punta tutto sulla semplicità e sui dati

Iliad propone con Giga 250 una delle sue offerte più ricche, destinata a chi utilizza lo smartphone in modo intenso e desidera un piano chiaro, senza vincoli né costi nascosti. La formula si basa su 250GB utilizzabili in 4G, 4G+ e 5G, con accesso alla rete veloce nelle zone coperte e con dispositivi compatibili. Una volta superata la soglia dati, è possibile continuare a navigare solo con consenso esplicito a un costo di 0,90 centesimi ogni 100MB. Il piano include minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili italiani.

Promo Iliad: un’offerta stabile pensata per chi vuole tutto incluso senza sorprese

Anche all’estero l’offerta risulta flessibile. Sono disponibili minuti e messaggi illimitati in Europa, insieme a 16GB dedicati per il roaming. In più, chi chiama spesso all’estero può contare sulle telefonate illimitate verso oltre 60 destinazioni internazionali, elemento che rende questo pacchetto interessante anche per chi ha contatti frequenti fuori dai confini italiani. L’attivazione prevede un costo di 9,99€ legato alla SIM. Tutti i servizi essenziali restano inclusi. Hotspot, segreteria gratuita, controllo del credito, portabilità del numero e tecnologia VoLTE rientrano nel corredo standard, senza supplementi nascosti.

Iliad mantiene per Giga 250 uno dei suoi principi più riconoscibili, il prezzo mensile di 11,99€ viene garantito come fisso nel tempo. Molti utenti infatti scelgono l’ operatore proprio per la stabilità tariffaria, elemento diventato raro nel settore. L’idea è offrire un pacchetto che non cambi nel corso degli anni, mantenendo invariati costi e servizi. La presenza del 5G poi consente di sfruttare velocità elevate dove la copertura lo consente. L’offerta segue inoltre il modello “senza vincoli”. Nel senso che non esistono durate minime obbligatorie, né costi extra in fase di recesso.

Le funzioni di base, spesso soggette a costi aggiuntivi con altri operatori, diventano parte integrante del pacchetto senza sovrapprezzi. Tutto ciò si inserisce nella strategia dell’ azienda, che da anni punta su attivazioni rapide, procedure chiare e assenza di rimodulazioni. Insomma, in un mercato in cui molti utenti temono aumenti improvvisi, la promessa della tariffa “per sempre” rappresenta un elemento caratterizzante.