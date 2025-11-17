Audi Q7 2026: il nuovo maxi SUV di Audi prepara la rovluzione

Una delle linee più longeve di Audi senza alcun dubbio e la linea Q7, questa linea di maxi SUV infatti ha superato il decennio in termini di produzione e di conseguenza la società ha valutato necessario offrire un restyling decisamente consistente ad una linea che ormai ha segnato la storia della società, effettivamente non è un mistero che Audi abbia e stia tuttora lavorando ad un re style inconsistente dal momento che i test su strada e su circuito si stanno svolgendo a ritmo sostenuto e molto spesso la vettura viene intercettata pesantemente camuffata in modo da nascondere i dettagli inerenti la carrozzeria dagli occhi di chi vuole saperne di più.

Cosa sappiamo attualmente

Il SUV dalle grandi dimensioni in questione poggerà sulla nuova piattaforma PPC (Premium Platform Combustion), Nello specifico, si tratta di una piattaforma pensata appositamente per i motori anteriori longitudinali, per il resto sappiamo che la vettura esteticamente trarrà qualche spunto dalla più piccola Audi Q5 dal momento che anteriormente dovremmo assistere all’esordio della nuova versione della griglia single-frame, più larga e verticale rispetto al passato.

Per il resto avremo dei fari anteriori decisamente piccoli che integreranno delle luci diurne e le luci di posizione, mentre i fari principali saranno integrati direttamente all’interno del paraurti sito inferiormente rispetto ai fari principali, anche il posteriore godrà di qualche modifica ma non troppo sostanziale, nello specifico emerge la presenza di un lunotto posteriore meno inclinato rispetto al passato.

Per il resto dovremmo assistere anche all’arrivo della variante sport denominata come SQ7 che dovrebbe offrire delle prestazioni in termini di potenza erogata decisamente superiori, in entrambi i casi comunque dovremmo avere a che fare con motori benzina e diesel probabilmente abbinati nuovo sistema Mild Hybrid Plus a 48 V che dovrebbe essere accompagnato anche dall’ibrido Plug-in, ovviamente non rimane che attendere le prossime settimane per ulteriori conferme.