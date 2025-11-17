MediaWorld: offerte Black Friday in anticipo che fanno girare la testa

Il Black Friday di Mediaworld è partito prima e sembra voler mettere alla prova la tua forza di volontà. Hai presente quel momento in cui pensi “no, non mi serve niente”? Ecco, dura circa tre secondi, giusto il tempo di vedere un iPhone 17 Pro Max. Poi il cervello si scioglie e la carta di credito comincia a tremare come un telefono in vibrazione. C’è quell’energia contagiosa da “mi concedo un piccolo regalo”, ma qui i “piccoli regali” hanno nomi importanti: Samsung, Apple, Dyson, Google, Lenovo e compagnia irresistibile. È come una festa tecnologica dove ogni dispositivo ha deciso di mettersi in tiro e farsi trovare al prezzo giusto. E la cosa bella? Tutto è già iniziato e Mediaworld ha deciso di mantenere le promesse fino al 19 novembre.

Rendi i tuoi acquisti Amazon un’esperienza unica e scopri offerte esclusive e codici sconto premium su Codiciscontotech [vai qui ora] e Tecnofferte [clicca adesso qua]. Iscriviti e lasciati ispirare dal piacere del risparmio intelligente.

La tentazione secondo Mediaworld

Partiamo forte con la Samsung UE43U8000FUXZT, una TV LED 43″ UHD 4K a 319 euro, perfetto per serate cinema senza compromessi. Poi ecco la star della galassia Apple: il iPhone 17 Pro Max 256GB Blu Profondo scende a 1489 euro, mentre il nuovissimo iPad A16 da 11’’ Wi-Fi 128GB Argento si lascia conquistare a 399 euro. Mediaworld però non si ferma qui: la piastra Dyson Airstrait è a 329 euro, pronta a domare anche la chioma più ribelle e la macchina da caffè Melchioni Family Aromatica Plus è tua a 59,99 euro, perfetta per iniziare la giornata con energia.

Per gli appassionati di Android, Mediaworld piazza il colpo con il Google Pixel 9a 256GB a 499 euro, affiancato dal tablet Lenovo Idea Tab 5G a 229 euro, ideale per chi ama connettersi ovunque. E per chi pulisce casa come se fosse una missione, Mediaworld propone il Dyson V15 Origin a 499 euro e la Dyson Wash G1 a 349 euro, due armi che fanno sembrare tutto più semplice. Chiude l’iPhone 15 128GB Nero a 649 euro, elegante e potente.