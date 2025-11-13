AliExpress lancia lo sconto migliore di novembre 2025: OnePlus Nord 5 a prezzo dimezzato

Una promozione che vi apre le porte verso uno smartphone molto interessante di fascia media, stiamo parlando di OnePlus Nord 5, dispositivo che riesce a convogliare al suo interno sia specifiche tecniche di livello superiore, che comunque un’estetica assolutamente curata, quasi unica nel suo genere. Lo sconto applicato da AliExpress è sicuramente molto interessante, proprio perché quasi dimezza il prezzo finale di vendita del prodotto in oggetto.

Uno dei plus di questo dispositivo riguarda sicuramente la recentissima pubblicazione sul mercato, dovete infatti sapere che è stato lanciato nel corso del terzo trimestre del 2025, concentrando la propria attenzione nell’idea di fornire il miglior rapporto qualità/prezzo disponibile e possibile. Il display è da 6,83 pollici di diagonale, è uno Swift AMOLED con densità di 450 ppi e risoluzione massima di 1272 x 2800 pixel, fermo restando raggiungere 144 Hz di refresh rate, protezione Gorilla Glass 7i e anche oltre 16 milioni di colori.

Il comparto fotografico posteriore è composto da 2 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito poi da un ultragrandangolare da 8 megapixel, il tutto portando a scatti da 8165 x 6124 pixel, con un angolo di ripresa massimo di 116 gradi e stabilizzazione ottico/digitale. Il processore è anch’esso di fascia medio-alta, essendo comunque un Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, octa-core con una frequenza di clock di 3GHz, che viene affiancato dall’ottima GPU Adrneo 735, e anche una configurazione che si completa con ben 12GB di RAM.

AliExpress, ecco quali sono i prezzi più bassi

L’utente interessato all’acquisto deve sapere che il prodotto in oggetto avrebbe un listino di 635,95 euro, ma solamente in questi giorni, e per poco tempo, la spesa viene ridotta a 390,35 euro. Il modello viene commercializzato ovviamente no brand, con garanzia legale della durata di 24 mesi, e la completa copertura di ogni difetto di fabbrica. Se lo volete acquistare, collegatevi qui.

Spedizione effettuata direttamente dalla Spagna, con consegna in tempi veramente molto brevi verso il vostro domicilio.