mercoledì, Novembre 19, 2025
Esselunga: elettrodomestici Haier, Hoover e Samsung ora in promozione

Una girandola di risate e risparmi da Esselunga con offerte sorprendenti che trasformano ogni acquisto in un’avventura senza stress e piena di energia positiva

scritto da Rossella Vitale 2 Minuti lettura
esselunga

L’hai mai notato? Quando decidi di cambiare elettrodomestico, all’improvviso il tuo vecchio frigo inizia a fare rumori inquietanti, la lavatrice sceglie di vibrare come un DJ impazzito e l’asciugatrice prova a diventare una stufa. È come se gli elettrodomestici avessero un sesto senso. Ma stavolta non ti farai mettere in scacco da un cestello ribelle o da un compressore lunatico, perché le nuove promozioni di Esselunga arrivano in soccorso con la grazia di un supereroe dotato di manuale d’istruzioni e garanzia estesa. Immagina di entrare in un mondo parallelo dove le offerte sono più attraenti di un robot aspirapolvere che ti saluta al mattino.  Quindi preparati: quello che stai per leggere potrebbe scatenare impulsi d’acquisto incontrollabili, risate spontanee e un improvviso bisogno di fare il bucato solo per il gusto di provarci.

Le promo Esselunga che ti faranno girare la testa

Nel regno delle promo di Esselunga, la lavatrice HAIER troneggia con i suoi 549 euro, mentre l’asciugatrice HAIER ti seduce con 579 euro. Sempre da Esselunga trovi il frigorifero combinato HAIER a 459 euro, pronto a raffreddare anche le tue emozioni estive. Il mondo Samsung non è da meno: la lavatrice Crystal Clean SAMSUNG a 389 euro, l’asciugatrice SAMSUNG a 529 euro e il frigorifero combinato SAMSUNG a 599 euro ti aspettano sugli scaffali di Esselunga, che ormai ripeti come un mantra mentre scegli. Da Esselunga sfrecciano anche le offerte HOOVER: lavatrice a 349 euro, asciugatrice a 459 euro e lavasciuga a 449 euro. E non poteva mancare il frigorifero doppia porta statico WHIRLPOOL a 349 euro, sempre in casa Esselunga, insieme alla vivace lavatrice DAYA a 229 euro.

