Kena, catalogo di offerte sorprendenti con anche supporto al 5G

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile è un’ottima alternativa per tutti gli utenti che sono alla ricerca di un’offerta mobile vantaggiosa e soprattutto a basso costo. Al momento, infatti, l’operatore ha messo a disposizione degli utenti sul proprio sito numerose offerte di rilievo, alcune anche con la possibilità di avere il supporto alla navigazione in 5G incluso. Tuttavia, questo sarà possibile fino alla giornata del 23 novembre 2025.

Kena Mobile, tante offerte con navigazione in 5G inclusa, ma solo per pochi giorni

Gli utenti potranno scegliere di passare all’operatore telefonico virtuale Kena Mobile attivando numerose offerte di rilievo. Come già accennato in apertura, fino alla giornata del prossimo 23 novembre 2025, gli utenti potranno navigare anche in 5G senza costi extra. Non sappiamo se l’operatore prorogherà questa promozione.

Una delle offerte più interessanti del momento è quella nota con il nome di Kena 5,99 100 GB. Quest’ultima darà la possibilità agli utenti di navigare con ben 100 GB anche con le nuove reti di quinta generazione, ad una velocità massima però pari a 250 mbps. Scegliendo il metodo di pagamento di ricarica automatica, gli utenti potranno ricevere gratuitamente un bundle di 100 GB di traffico dati extra. Il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Tutto questo ad un costo di soli 5,99 euro al mese, con il costo di attivazione e il costo per la scheda sim azzerati dall’operatore. Gli utenti potranno anche usufruire dei primi due mesi di rinnovo gratuitamente.

L’offerta è disponibile sia ai nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero sia ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da: Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.