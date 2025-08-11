Optima Super Mobile Smart offre 100 giga e minuti illimitati sotto i 5€ mensili

Nel panorama degli operatori virtuali, Optima propone una delle offerte più economiche attualmente disponibili: si chiama Super Mobile Smart e punta tutto su un prezzo competitivo e contenuti equilibrati. A 4,95 € al mese, si ottiene un pacchetto completo che comprende 100 giga in 4G, minuti senza limiti e 200 SMS verso tutti, senza vincoli legati all’operatore di provenienza.

La promozione si rivolge a chiunque, senza distinzioni tra nuovi numeri e portabilità. Questo aspetto la rende particolarmente accessibile anche a chi desidera attivare una nuova SIM secondaria o semplicemente cambiare gestore senza complicazioni.

Optima: SIM scontata e spedizione gratuita

Durante questo periodo promozionale, il costo della SIM è di 9,90 € invece dei consueti 19,90 €. Sommando il primo mese di canone, il costo iniziale per attivare Super Mobile Smart è di 14,85 €. La spedizione è gratuita, dettaglio non trascurabile per chi desidera risparmiare anche sulle spese accessorie.

Nonostante il prezzo contenuto, l’offerta mantiene una navigazione veloce in 4G, sufficiente per gestire senza problemi attività quotidiane come streaming, social, navigazione web e chat. La presenza di minuti illimitati e SMS compresi completa un pacchetto equilibrato e pensato per chi non vuole rinunciare a nulla.

Riconoscimento di qualità e bonus porta un amico in Optima

A testimonianza del suo apprezzamento da parte del pubblico, Super Mobile Smart è stata Eletta Prodotto dell’Anno 2025 per la categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”, a seguito di un’indagine condotta da Circana. Un riconoscimento assegnato dai consumatori, che premia l’equilibrio tra convenienza e qualità del servizio.

Infine, chi porta un amico in Optima riceve 5 € di ricarica omaggio, così come il nuovo utente invitato. Un piccolo incentivo in più per diffondere un’offerta che punta tutto su qualità e soprattutto convenienza, proprio come piace agli utenti che stanno pensando di cambiare il loro gestore storico. Non bisogna fare altro che dare un’occhiata più da vicino a questa straordinaria opzione del provider virtuale.