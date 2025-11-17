Ad
Huawei Mate 80, primo sguardo ufficiale alla nuova serie top di gamma

Huawei mostra la nuova serie Mate 80 con quattro modelli design a doppio anello e chip Kirin 9030 lancio fissato al 25 novembre in Cina senza servizi Google.

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
Huawei apre i preordini in Cina per la nuova famiglia Mate 80, mostrando ufficialmente tutti e quattro i modelli che comporranno la gamma. È un’anteprima significativa, perché evidenzia una scelta strategica ormai chiara: abbandonare la variante Pro+ in favore di un Pro Max, soluzione sempre più diffusa tra i produttori cinesi e vicina a un’impostazione tipica dell’universo Apple.

La serie si articola quindi in Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max e il modello più esclusivo, Mate 80 RS Ultimate Design, che anche questa volta rappresenta il vertice assoluto dell’offerta.

Un design con doppio anello e richiami ai sistemi magnetici

Huawei Mate 80_1

Il tratto distintivo del design si trova sul retro. Huawei introduce un doppio anello quasi simmetrico: quello superiore ospita un’ampia isola fotografica circolare con quattro sensori, branding XMAGE e un flash collocato sul bordo esterno; quello inferiore, identico nelle dimensioni ma non sporgente, crea una sorta di “otto”. Tutto lascia pensare che questa sezione sia dedicata alla ricarica wireless magnetica e a possibili accessori, con un approccio che richiama da vicino l’esperienza degli Apple MagSafe e dei più recenti sistemi realizzati da Google.

Huawei Mate 80_2

Il modello RS Ultimate Design segue invece una strada diversa: rinuncia al layout “a otto” per adottare un modulo fotografico ottagonale, con finiture più marcate e un’estetica pensata per distinguersi dal resto della gamma.

Huawei Mate 80_3

Dal punto di vista tecnico non ci sono ancora conferme ufficiali sulle differenze interne tra i vari modelli. Le anticipazioni indicano una piattaforma comune basata sui Kirin 9030, chip proprietari di nuova generazione.

Presentazione imminente e incognita sulla distribuzione

Huawei ha fissato la presentazione ufficiale della serie Mate 80 per il 25 novembre, evento in cui verranno introdotti anche il nuovo pieghevole Mate X7 e altri prodotti dell’ecosistema. Restano invece da chiarire i prezzi e le eventuali strategie di distribuzione internazionale.

Il contesto rimane lo stesso degli ultimi anni: a causa del ban imposto dagli Stati Uniti, i nuovi Mate non integreranno Android con i servizi Google, inclusi Play Store e Play Services. La disponibilità fuori dalla Cina resta quindi un interrogativo aperto.

Felice Galluccio

