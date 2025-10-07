Huawei Mate 80 Pro, eccolo dal vivo in questa foto

Il produttore tech Huawei sta portando avanti i lavori sulla realizzazione del suo prossimo smartphone top di gamma. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo device che sarà noto sul mercato con il nome di Huawei Mate 80 Pro. A quanto pare, l’azienda ha intenzione di rinnovare leggermente il design e l’aspetto estetico. In queste ore sono infatti emerse in rete alcune foto dal vivo che lo ritraggono. Ecco i dettagli.

Huawei Mate 80 Pro, ecco in rete le prime foto dal vivo del nuovo device

In queste ultime ore è stato avvistato in rete il nuovo smartphone di punta del produttore tech Huawei. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo top di gamma denominato Huawei Mate 80 Pro. Quest’ultimo è stato infatti avvistato in rete in alcune prime foto dal vivo. Queste foto ci hanno rivelato in primis due delle future colorazioni che saranno disponibili.

Nello specifico, è possibile notare la backcover nelle colorazioni Black e Yellow. La rifinitura della backcover sembra essere inoltre lucida. In basso al centro è poi collocato il logo dell’azienda. Quello che risalta di più alla vista è però il modulo fotografico. Questo è infatti costituito da un’ampia zona circolare sporgente rispetto alla scocca. Al suo interno sono poi collocati i vari sensori fotografici e non uno ma bensì due flash LED sui lati. Le fotocamere poste qui sul retro sembra che siano tre e tutte e tre insieme si collocano in modo da formare un triangolo. Per il momento non ci sono molti dettagli sul comparto fotografico. Quello che sappiamo di certo è che ci sarà un sensore teleobiettivo con lente periscopica.

Questi sono i dettagli emersi da queste nuove foto dal vivo del prossimo smartphone di casa Huawei. Ricordiamo comunque che questa nuova serie top di gamma sarà composta da diversi modelli. Tra questi, ci saranno sicuramente i prossimi smartphone Huawei Mate 80, Huawei Mate 80 Pro e Huawei Mate 80 Pro+.