mercoledì, Novembre 19, 2025
Perplexity porta Comet su Android: il browser AI apre le porte ad alcuni utenti

Comet, browser di Perplexity che integra l'intelligenza artificiale, è stato resto disponibile su Android per alcuni utenti

scritto da Federica Iazzi
Il browser Comet di Perplexity pronto a debuttare

Comet è in arrivo su Android, al principio solo per un gruppo selezionato di utenti. Si tratta del browser che è stato sviluppato da Perplexity e che integra l’intelligenza artificiale. Comet non è un semplice browser come si potrebbe pensare, ma integra un assistente AI. E dunque, grazie a questa integrazione, il browser è in grado di comprendere il contenuto delle pagine che si stanno cercando, ma anche riassumere testi provenienti da più fonti. Oltre a questo, può aiutare gli utenti in diverse azioni, comparando i prezzi e la qualità di diversi prodotti, ma anche raccogliendo dei dati e programmando dei piani.

Comet, quali sono i vantaggi del browser?

Perplexity ha deciso di rendere il proprio browser Comet disponibile in maniera gratuita per tutti gli utenti Android, a partire da alcuni utenti, per poi raggiungere una vasta scala.

I vantaggi di avere a disposizione un browser del genere sono diversi. Innanzitutto si può contare sull’intelligenza artificiale integrata, che come abbiamo già spiegato, aiuta l’utente passo passo nelle sue ricerche e lo aiuta a svolgere diversi compiti. Con Comet le attività più complesse da svolgere, come anche le analisi dei dati, diventano estremamente semplici, poiché si è affiancati dall’AI.

Inoltre, un altro punto a favore del browser è che utilizzarlo è molto semplice e intuitivo, perché si basa su Chromium, il motore da cui derivano Chrome e altri browser. Le prime recensioni Degli utenti che hanno già provato il browser Comet sono entusiasmanti, e dunque si pensa che potrebbe davvero conquistare gli utenti.

Lo sviluppo di un nuovo browser che integra l’intelligenza artificiale, oltre che entusiasmo pone sempre la luce sulle solite problematiche legate a queste tecnologie. L’utilizzo prolungato delle azioni autonome dell’AI Potrebbe arrecare dei problemi da non sottovalutare. Bisogna utilizzare questi strumenti come un supporto utile, ma non sostituirli assolutamente all’intelligenza umana.

 

