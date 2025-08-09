NewsOfferteOperatori TelefoniciOperatori Virtuali

Internet e chiamate a prezzo ridotto: arriva l’offerta Lyca Mobile da 200GB

Lyca Mobile lancia un piano conveniente per chi vuole risparmiare senza rinunciare ad una connessione veloce

Lyca Mobile ha introdotto una nuova promozione. Una novità studiata pensata proprio per coloro che desiderano grandi quantità di dati a un prezzo contenuto. Con soli 6,99€ ogni 30 giorni, infatti il piano include 200GB di traffico dati, minuti illimitati per le chiamate nazionali e 100.SMS validi in tutta Italia. L’offerta è disponibile esclusivamente online e garantisce anche 9GB di navigazione in roaming nei Paesi dell’UE e dello Spazio Economico Europeo.

Modalità di attivazione e dettagli sul roaming di Lyca Mobile

Tale proposta è attivabile soltanto su nuove SIM, acquistabili tramite codice promozionale o presso i rivenditori autorizzati. Per le attivazioni effettuate a partire dal 23 febbraio 2024, il pacchetto dati completo di 200GB è incluso senza costi extra. Chi ha comprato una SIM tra il 1° dicembre 2023 e il 23 febbraio 2024 riceve invece 150GB. Mentre per le attivazioni precedenti al 1° dicembre 2023 il traffico dati si riduce a 40GB. La promo, valida dal 9 dicembre 2023, è soggetta a termini e condizioni consultabili sul sito ufficiale dell’operatore.

Gli utenti interessati possono sottoscrivere il piano utilizzando il credito telefonico. È sufficiente inviare un SMS con il testo “20010” al numero 3535 per completare l’acquisto. La procedura è semplice e non richiede passaggi complessi. Il servizio è accessibile anche a chi non ha dimestichezza con le attivazioni online o con la tecnologia in generale.

Per quanto riguarda il roaming, il pacchetto offre 9GB da utilizzare nei Paesi UE e dello Spazio Economico Europeo. La soglia è stabilita in conformità alla politica di utilizzo corretto dell’operatore, pensata per evitare abusi e mantenere la qualità del servizio. Oltre questa quantità, possono essere applicate tariffe in più. I clienti però potranno verificare le condizioni aggiornate e ricevere ulteriori informazioni direttamente sul portale di Lyca Mobile, su cui sono elencati anche gli altri piani disponibili. L’ operatore infatti mette a disposizione una pluralità di promozioni per la telefonia mobile adatte a ogni tipo di esigenza.

