Internet e chiamate a prezzo ridotto: arriva l’offerta Lyca Mobile da 200GB

Lyca Mobile ha introdotto una nuova promozione. Una novità studiata pensata proprio per coloro che desiderano grandi quantità di dati a un prezzo contenuto. Con soli 6,99€ ogni 30 giorni, infatti il piano include 200GB di traffico dati, minuti illimitati per le chiamate nazionali e 100.SMS validi in tutta Italia. L’offerta è disponibile esclusivamente online e garantisce anche 9GB di navigazione in roaming nei Paesi dell’UE e dello Spazio Economico Europeo.

Modalità di attivazione e dettagli sul roaming di Lyca Mobile

Tale proposta è attivabile soltanto su nuove SIM, acquistabili tramite codice promozionale o presso i rivenditori autorizzati. Per le attivazioni effettuate a partire dal 23 febbraio 2024, il pacchetto dati completo di 200GB è incluso senza costi extra. Chi ha comprato una SIM tra il 1° dicembre 2023 e il 23 febbraio 2024 riceve invece 150GB. Mentre per le attivazioni precedenti al 1° dicembre 2023 il traffico dati si riduce a 40GB. La promo, valida dal 9 dicembre 2023, è soggetta a termini e condizioni consultabili sul sito ufficiale dell’operatore.

Gli utenti interessati possono sottoscrivere il piano utilizzando il credito telefonico. È sufficiente inviare un SMS con il testo “20010” al numero 3535 per completare l’acquisto. La procedura è semplice e non richiede passaggi complessi. Il servizio è accessibile anche a chi non ha dimestichezza con le attivazioni online o con la tecnologia in generale.

Per quanto riguarda il roaming, il pacchetto offre 9GB da utilizzare nei Paesi UE e dello Spazio Economico Europeo. La soglia è stabilita in conformità alla politica di utilizzo corretto dell’operatore, pensata per evitare abusi e mantenere la qualità del servizio. Oltre questa quantità, possono essere applicate tariffe in più. I clienti però potranno verificare le condizioni aggiornate e ricevere ulteriori informazioni direttamente sul portale di Lyca Mobile, su cui sono elencati anche gli altri piani disponibili. L’ operatore infatti mette a disposizione una pluralità di promozioni per la telefonia mobile adatte a ogni tipo di esigenza.