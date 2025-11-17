Aliexpress sorprende gli utenti con promo sorprendenti

Promozioni estremamente sorprendenti attendono gli utenti solo sul noto store di shopping online Aliexpress. Qui, infatti, gli utenti potranno portarsi a casa numerosi prodotti di rilievo ma spendendo decisamente poco rispetto agli altri competitors. In prossimità dell’evento del Black Friday 2025, le occasioni su Aliexpress si sono moltiplicate, con sconti che superano spesso e volentieri il 50%. Qui di seguito vi proponiamo una lista con alcune delle occasioni migliori della giornata, con anche la spedizione inclusa nel prezzo.
Aliexpress sorprende con promo sorprendenti, ecco le occasioni migliori
- “Tablet Xiaomi Pad 7 da 11″” 144Hz con Wi-Fi 6E, 8GB/128GB o 8GB/256GB” – proposto ad un prezzo pari a 245,88 euro contro gli iniziali 724,59 euro con uno sconto complessivo pari al 63% – LINK PER L’ACQUISTO
- “Smartphone rugged OSCAL PILOT 3 36GB+256GB, 6.78″” 120Hz, 7500mAh, Android 15, NFC” – proposto ad un prezzo pari a 194,46 euro contro gli iniziali 318,39 euro con uno sconto complessivo pari al 34% – LINK PER L’ACQUISTO
- “Tablet Teclast T65 Android 16 da 13.4″” 120Hz, 20GB RAM, 128GB ROM, LTE, 8000mAh” – proposto ad un prezzo pari a 109,57 euro contro gli iniziali 355,95 euro con uno sconto complessivo pari al 65% – LINK PER L’ACQUISTO
- “Monitor portatile gaming UPERFECT 15.6″” Full HD touch per PC e console” – proposto ad un prezzo pari a 96,35 euro contro gli iniziali 218,45 euro – LINK PER L’ACQUISTO
- Macchina da caffè portatile 3-in-1 con display digitale e riscaldamento wireless – proposto ad un prezzo pari a 38,49 euro contro gli iniziali 87,70 euro – LINK PER L’ACQUISTO
- Mouse gaming wireless ultraleggero ATTACK SHARK X3, 49g, tri-mode, sensore PAW3395 26K DPI – proposto ad un prezzo pari a 37,65 euro contro gli iniziali 81,45 euro con uno sconto complessivo pari al 52% – LINK PER L’ACQUISTO
- Scarpe a pianta larga HOBIBEAR in pelle sintetica antiscivolo – proposto ad un prezzo pari a 31,13 euro contro gli iniziali 77,76 euro con uno sconto complessivo pari al 59% – LINK PER L’ACQUISTO
- Compressore d’aria portatile elettrico 12V 150PSI senza fili per pneumatici – proposto ad un prezzo pari a 22,46 euro contro gli iniziali 51,08 euro – LINK PER L’ACQUISTO