Square Enix annuncia nuovi licenziamenti?

Square Enix sta vivendo un periodo di profonda trasformazione. L’azienda dietro saghe iconiche come Final Fantasy, Kingdom Hearts e Dragon Quest, ha, infatti, annunciato un nuovo ciclo di licenziamenti. Quest’ultimi riguardano le sue sedi di Nord America ed Europa. Un processo che, secondo fonti interne citate da IGN, potrebbe aver interessato fino a 137 dipendenti. La conferma ufficiale del numero esatto non è stata rilasciata, ma la portata della decisione è chiara: praticamente tutte le divisioni occidentali della società sarebbero coinvolte.

Nuovi licenziamenti per i dipendenti Square Enix

La scelta si inserisce in una strategia più ampia volta a consolidare le attività di sviluppo in Giappone. Oltre che a integrare le operazioni di marketing a livello globale. In una nota pubblica, la dirigenza ha sottolineato che la decisione è stata presa con l’obiettivo di sostenere la crescita a lungo termine del gruppo. I dipendenti coinvolti sono stati ringraziati per il loro contributo, e l’azienda ha assicurato il massimo supporto durante la fase di transizione.

Inoltre, Square Enix ha dichiarato di voler affidare entro il 2027 circa il 70% delle funzioni di controllo qualità e risoluzione dei bug all’intelligenza artificiale. L’amministratore delegato Takashi Kiryu aveva già indicato la volontà di sfruttare con decisione le nuove tecnologie, ritenendole uno strumento cruciale per ottimizzare i processi interni.

Con tali premesse, Square Enix deve trovare un nuovo equilibrio tra due esigenze che appaiono contrastanti. Ovvero guidare il cambiamento e preservare le competenze che hanno reso la società un punto di riferimento globale. Il caso evidenzia come le trasformazioni interne alle grandi aziende non sono mai solo numeri o tecnologie, ma toccano profondamente la cultura del lavoro e la qualità dei prodotti che arrivano sul mercato globale. La sfida futura sarà trovare un equilibrio sostenibile tra automazione e talento umano. Il tutto in un settore dove la passione resta il motore principale.