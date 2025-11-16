3I/Atlas: il viaggio interstellare che ci racconta l’universo

Immaginate 64 antenne, un vero colosso della tecnologia, tutte puntate su questo visitatore cosmico. Lo scorso 24 ottobre, 3I/Atlas si trovava nel punto di massimo avvicinamento al Sole, il suo perielio, ed è proprio in quel momento cruciale che gli strumenti hanno captato qualcosa. Un segnale radio. Debole, sì, ma inequivocabile. Non nascondiamocelo: il respiro degli scienziati si è bloccato. La domanda era lì, muta e gigantesca: e se fosse davvero un segnale artificiale? E se fossimo, per un attimo, al cospetto di un veicolo non terrestre?

Segnale misterioso? La cometa 3I/Atlas svela la sua firma chimica

Fortunatamente (o sfortunatamente, a seconda di quanto siete fan di Star Trek), poche ore di analisi hanno riportato tutti con i piedi per terra, o meglio, con le antenne puntate sulla realtà chimica. Quel segnale radio non era un “ciao” da un altro sistema solare, ma qualcosa di ben più intimo: era la firma chimica di una cometa in piena attività. Stiamo parlando delle linee di assorbimento dei radicali idrossili, meglio noti come OH. Detto in parole povere: quando l’acqua ghiacciata che compone il nucleo della cometa viene scaldata dalla luce del Sole, evapora, si scompone e rilascia queste molecole. È un processo che abbiamo visto innumerevoli volte con le comete che girano qui, nel nostro Sistema Solare. L’idrossile è l’impronta digitale che certifica: “Sono ghiaccio che sta evaporando, sono una cometa”.

Quindi, 3I/Atlas si comporta esattamente come un corpo celeste “di casa”, ma con una differenza enorme: questo ospite è arrivato da un viaggio incredibilmente lungo, milionario, attraverso la galassia. C’è anche una nota curiosa che aggiunge pepe alla storia: la sua traiettoria passa in prossimità della stessa zona di cielo da cui, nel lontano 1977, arrivò il mitico e mai più replicato “Wow! Signal”. Persino Avi Loeb, l’astrofisico che vede un po’ di ET in ogni sasso spaziale (e che, ammettiamolo, è il re delle teorie “non convenzionali”), ha notato l’affascinante coincidenza, pur confermando che i dati di MeerKAT sono cristallini: è natura, non tecnologia.

Alla fine, la storia di 3I/Atlas non è quella di un messaggio alieno o di una navicella spaziale nascosta. È la storia, se possibile, ancora più grandiosa, di un frammento di un altro sistema stellare. È un sassolino ghiacciato che ha vagato per milioni di anni, una capsula del tempo che ci offre, in un brevissimo incontro, un piccolo assaggio della materia di cui sono fatti altri mondi. Non ci ha mandato un SMS, ma un racconto cosmico profondo, un promemoria che l’universo è un luogo infinitamente più ricco e misterioso di quanto riusciamo a immaginare. E questo, per un appassionato di spazio, è molto meglio di qualsiasi avvistamento di UFO.