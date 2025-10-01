Final Fantasy: il suo nuovo mondo è Xbox

Un elemento che dà tempo è fonte di invidia per quanto riguarda gli utenti Xbox verso gli utenti PlayStation e pc sicuramente la questione legata ai titoli Square Enix e soprattutto Final Fantasy, i titoli infatti vedono una prevalenza di attenzioni da parte della nota azienda video ludica, soprattutto per la console di Sony e per il PC, elemento che però a quanto pare molto presto potrebbe cambiare.

Una svolta arriva

In base alle recenti dichiarazioni di un portavoce della società presso Windows central, sembra che quest’ultima abbia intenzione di tornare sul fronte Microsoft Xbox con forza e decisione, il portavoce in questione è Naoki Hamaguchi, il quale ha annunciato l’arrivo di Final Fantasy VII Remake per il 22 gennaio 2026 in via ufficiale su Microsoft Xbox Series X e S, una notizia che sicuramente genera entusiasmo in tutti gli appassionati di questo titolo che fino a questo momento non avevano potuto giocarlo semplicemente per una questione di console.

L’uomo si è definito un vero e proprio fan dell’esperienza di gioco su Xbox e ha annunciato che questo sarà soltanto l’inizio, elemento che sicuramente lascia ben sperare e allo stesso tempo è molto importante dal momento che stiamo parlando comunque di un titolo rilasciato nel lontano 2020, nello specifico si parla che i prossimi titoli arriveranno addirittura in contemporanea su tutte le console, dettaglio che va ad impreziosire il tutto, soprattutto se consideriamo che il sequel di Rebirth arriverà proprio su Xbox e anche Nintendo switch, sebbene non si sappia più nulla a riguardo.

Ovviamente tutto ciò rappresenta un’ottima notizia per tutti gli appassionati dal momento che d’ora in avanti avremo un pool espanso di videogiochi dal momento che verranno prese in considerazione tutte le piattaforme, si tratta ovviamente di un passo importante anche per la società che sembra intenzionato ad espandere i propri orizzonti e vuole garantire un’esperienza di gioco soddisfacente per tutte le tipologie di utenti senza fare distinzioni.