Google Meet e Google Chat diventano più unite: le chat proseguono dopo le riunioni

Google ha annunciato un aggiornamento che renderà Meet e Chat più integrati che mai. Dal prossimo 10 novembre, gli utenti che parteciperanno ad una riunione su Meet potranno avere modo di continuare la conversazione direttamente in Google Chat. Non ci sarà bisogno di aprire manualmente una nuova chat o gruppo. È così che Google vuole offrire un’esperienza più lineare.

La funzione sarà attiva per tutte le riunioni programmate con Google Calendar e coinvolgerà l’organizzatore e gli invitati che appartengono allo stesso dominio. Al termine del meeting, la chat collegata alla riunione resterà disponibile in Google Chat, consentendo di condividere appunti, link o file emersi durante la chiamata, senza perdere traccia del contesto.

Gestione flessibile e sicurezza per le aziende

L’organizzatore avrà la possibilità di disattivare la connessione tra Meet e Chat prima dell’inizio della riunione, direttamente dalle opzioni dell’evento in Calendar. In questo modo si potrà tornare alla modalità classica di chat temporanea, che resta visibile solo per la durata del meeting e viene salvata solo se la sessione è registrata.

Per quanto riguarda la partecipazione esterna, gli ospiti provenienti da altri domini potranno scrivere nella chat solo mentre sono collegati alla riunione, ma non avranno accesso ai messaggi precedenti né a quelli successivi. Gli utenti interni, invece, vedranno avvisi e banner che segnalano la presenza di partecipanti esterni, garantendo così maggiore trasparenza durante gli incontri.

Tutto sotto controllo, anche dopo la riunione

Google ha precisato che i messaggi provenienti dalle chat di Meet seguiranno le stesse regole di conservazione e sicurezza di Google Chat, comprese le policy di Data Loss Prevention (DLP) già impostate dagli amministratori. In questo modo, l’integrazione non modifica le policy aziendali né introduce rischi aggiuntivi.

Con questa novità, Google punta a semplificare la collaborazione post-riunione, offrendo un modo pratico per mantenere vivo il dialogo anche dopo la fine delle videochiamate.