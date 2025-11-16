Truffa dell’account iCloud: il pericolo è tra le vostre e-mail

È arrivata la nuova truffa che ancora una volta utilizza il nome di iCloud, il servizio di Apple che ormai in tutto il mondo conoscono. La volontà è quella di far capire agli utenti che il loro spazio proprio su iCloud sarebbe terminato, ma ovviamente non c’è nulla di reale e di attinente con quello reale.

La nuova truffa iCloud colpisce gli utenti tramite email, ecco come agisce

Ci sono truffe molto pericolose che spesso agiscono tra gli utenti e quella di oggi sembra essere una delle più pericolose. La truffa che usa il nome di iCloud infatti è diventata una consuetudine per diverse persone che rischiano di concedere involontariamente i loro dati personali. Ecco il testo completo:

“Ciao

Il tuo spazio di archiviazione iCloud è quasi pieno. Una volta superato il limite di spazio di archiviazione, non potrai più eseguire il backup di foto, documenti, contatti e dati del dispositivo. Ciò significa che le tue nuove foto e video non verranno più caricate su iCloud e lo spazio di archiviazione cloud e le app iCloud non verranno più aggiornati sui tuoi dispositivi.

Perché lo spazio di archiviazione aggiuntivo è importante

Avere spazio di archiviazione aggiuntivo garantisce che i tuoi preziosi ricordi e documenti importanti vengano sottoposti a backup in modo sicuro. Senza spazio di archiviazione sufficiente, rischi di perdere l’accesso a questi file in caso di guasto o smarrimento del dispositivo.

Con più spazio di archiviazione, puoi:

Eseguire il backup sicuro di tutte le tue foto e video.

Mantieni al sicuro i tuoi documenti e file importanti.

Accedi ai tuoi dati su tutti i tuoi dispositivi senza interruzioni.

Assicurati che le tue app e i tuoi dati siano sempre aggiornati.

Offerta esclusiva: 50 GB gratuiti

Sappiamo quanto sia importante proteggere i tuoi dati. Ecco perché ti offriamo un’offerta esclusiva. Clicca sul pulsante qui sotto per ottenere 50 GB di spazio di archiviazione gratuito!

Ottieni 50 GB gratuiti“.