Ad
Hacking e Sicurezza InformaticaNews

Truffa dell’account iCloud: il pericolo è tra le vostre e-mail

È arrivata la truffa, sempre la solita e sempre con la stessa volontà, ovvero quella di derubare gli utenti dei dati personali

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
TRUFFA

È arrivata la nuova truffa che ancora una volta utilizza il nome di iCloud, il servizio di Apple che ormai in tutto il mondo conoscono. La volontà è quella di far capire agli utenti che il loro spazio proprio su iCloud sarebbe terminato, ma ovviamente non c’è nulla di reale e di attinente con quello reale.

La nuova truffa iCloud colpisce gli utenti tramite email, ecco come agisce

Ci sono truffe molto pericolose che spesso agiscono tra gli utenti e quella di oggi sembra essere una delle più pericolose. La truffa che usa il nome di iCloud infatti è diventata una consuetudine per diverse persone che rischiano di concedere involontariamente i loro dati personali. Ecco il testo completo:

Ciao

Il tuo spazio di archiviazione iCloud è quasi pieno. Una volta superato il limite di spazio di archiviazione, non potrai più eseguire il backup di foto, documenti, contatti e dati del dispositivo. Ciò significa che le tue nuove foto e video non verranno più caricate su iCloud e lo spazio di archiviazione cloud e le app iCloud non verranno più aggiornati sui tuoi dispositivi.

Perché lo spazio di archiviazione aggiuntivo è importante

Avere spazio di archiviazione aggiuntivo garantisce che i tuoi preziosi ricordi e documenti importanti vengano sottoposti a backup in modo sicuro. Senza spazio di archiviazione sufficiente, rischi di perdere l’accesso a questi file in caso di guasto o smarrimento del dispositivo.

Con più spazio di archiviazione, puoi:

Eseguire il backup sicuro di tutte le tue foto e video.

Mantieni al sicuro i tuoi documenti e file importanti.

Accedi ai tuoi dati su tutti i tuoi dispositivi senza interruzioni.

Assicurati che le tue app e i tuoi dati siano sempre aggiornati.

Offerta esclusiva: 50 GB gratuiti

Sappiamo quanto sia importante proteggere i tuoi dati. Ecco perché ti offriamo un’offerta esclusiva. Clicca sul pulsante qui sotto per ottenere 50 GB di spazio di archiviazione gratuito!

Ottieni 50 GB gratuiti“.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!