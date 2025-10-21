Google Meet introduce una funzione AI contro la stanchezza

Google Meet, in un contesto lavorativo sempre più dominato dalle videochiamate, introduce un’innovazione pensata per semplificare la vita degli utenti. La piattaforma di videoconferenze, nota per le sue funzionalità di ritocco, amplia ora le proprie capacità. Ciò attraverso una serie di effetti di make-up virtuale basati sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è garantire un aspetto curato e naturale anche quando non ci si sente al meglio. La novità consente di scegliere tra dodici look differenti, alcuni più discreti e altri più evidenti. Permettendo all’utente di adattare l’effetto al contesto della riunione. Secondo Google, l’AI che supporta tale funzione mantiene la naturalezza dei tratti del volto, stabilizzando l’effetto anche in presenza di movimenti. Non c’è quindi rischio che il make-up digitale svanisca o si sposti in modo innaturale.

Nuova funzione AI per il “trucco” su Google Meet

L’attivazione degli effetti virtuali è semplice e non automatica. La funzione rimane disabilitata per impostazione predefinita e può essere personalizzata secondo le preferenze dell’utente. Una volta scelto il look, esso viene salvato e applicato automaticamente alla riunione successiva. Semplificando così la gestione della propria presenza digitale. In tal modo, Google Meet si pone come strumento versatile che riduce il tempo e lo sforzo necessari per apparire presentabili.

Per il momento, gli effetti sono accessibili solo ad alcuni utenti. Ovvero agli abbonati di Google One e Google Workspace Individual. Così come ad alcuni livelli di Google Workspace Business ed Education. L’introduzione di tale funzionalità suggerisce un trend più ampio. L’integrazione di strumenti di personalizzazione visiva nelle piattaforme professionali riflette una trasformazione della comunicazione digitale. Ambiente in cui l’aspetto visivo e la percezione personale diventano componenti importanti della presenza online. Con tali innovazioni, la tecnologia non solo facilita il lavoro a distanza, ma contribuisce a definire nuovi standard di interazione e cura dell’immagine nel mondo digitale. Un’opzione particolarmente accettata dagli utenti che ogni giorno usano Google Meet.