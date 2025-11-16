CoopVoce EVO 30: connettività stabile e chiara a solo 4,90€

A volte le offerte telefoniche sembrano un rompicapo: mille condizioni, asterischi ovunque e prezzi che cambiano senza preavviso. Poi c’è CoopVoce, che fa le cose in modo diverso. L’offerta EVO 30 è pensata per chi vuole una tariffa semplice, chiara e soprattutto onesta. Tutto qui. Nessun inganno, nessuna sorpresa dopo un mese, nessuna scadenza nascosta.

CoopVoce EVO 30: 30 Giga, minuti illimitati e 1000 SMS a 4,90€ al mese

Con EVO 30 hai 30 giga, minuti illimitati e 1000 SMS a 4,90 euro al mese, e questa cifra non cambia mai. Non per un periodo limitato, non fino al prossimo rinnovo. È per sempre. E la parte più bella è che, se la attivi entro il 23 novembre 2025, l’attivazione e il primo mese sono completamente gratuiti. Sì, proprio così: zero costi per iniziare.

Puoi scegliere se ricevere la SIM fisica a casa, senza pagare la spedizione, oppure optare per la eSIM, ancora più comoda, perché si attiva direttamente online in pochi minuti. Tutto quello che serve è il tuo smartphone e un po’ di curiosità per provare un modo più semplice di essere connessi.

E non finisce lì: se viaggi in Europa o nel Regno Unito, i tuoi giga restano validi anche all’estero per i primi trenta giorni di ogni viaggio. Nessuna ansia da “roaming”, nessun conto salato al rientro.

In più, la rete CoopVoce copre praticamente tutto il territorio nazionale, garantendo una connessione stabile e veloce ovunque tu sia. E se vuoi usare il telefono come hotspot o chiamare con la voce limpida del VoLTE, puoi farlo liberamente, senza limitazioni o costi aggiuntivi.

Forse è per questo che chi prova CoopVoce tende a restarci: perché funziona, è chiara e mantiene le promesse. EVO 30 non è l’ennesima offerta “da prendere al volo”, ma una tariffa che ti accompagna nel tempo, con la sicurezza di sapere sempre quanto spendi e cosa ottieni.

Un piccolo grande passo verso una telefonia più semplice, più trasparente e – diciamolo – finalmente più umana.