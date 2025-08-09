Ti sei mai chiesto perché cambiare operatore telefonico sembra sempre un salto nel buio? Costi nascosti, promesse vaghe, vincoli poco chiari… insomma, scegliere l’offerta giusta è un piccolo incubo. Ma per una volta, potrebbe non esserlo.

Attiva ora EVO 200 di CoopVoce: solo 7,90€/mese, senza vincoli

Con CoopVoce, l’estate porta una bella novità: fino al 18 agosto puoi attivare l’offerta EVO 200 a soli 7,90 € al mese. Per sempre. Sì, hai letto bene: lo stesso prezzo, mese dopo mese, senza brutte sorprese. Niente aumenti improvvisi o asterischi sospetti.

Cosa include? Un sacco di roba: 200 Giga alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS. E se sei uno di quelli che ama viaggiare — o semplicemente devi farlo spesso — puoi usare tutti i tuoi Giga anche in Europa e Regno Unito per i primi 30 giorni di ogni viaggio, come se fossi a casa.

E non finisce qui: se attivi il servizio gratuito Rinnovo Facile al momento dell’acquisto online, CoopVoce ti regala 20 euro di traffico bonus entro tre mesi. Niente male come benvenuto, no?

Attivare è semplicissimo: puoi farlo online in pochi clic e ricevere la SIM comodamente a casa tua, senza costi di spedizione. E una volta attiva, avrai accesso a tanti servizi inclusi, come l’hotspot gratuito, il blocco dei numeri a sovrapprezzo, e un’assistenza sempre disponibile — anche via chat.

La rete? Affidabile e capillare, con copertura al 99,8% in tutta Italia. E grazie alla tecnologia 4G e al VoLTE, navighi e chiami con qualità altissima, anche nello stesso momento.

E poi c’è un aspetto che molti sottovalutano: CoopVoce è dalla parte dei clienti, da sempre. Nessun vincolo, niente marketing aggressivo, e SIM realizzate in plastica riciclata. Una scelta più leggera anche per il pianeta.

In breve? Un’ottima offerta, trasparente, conveniente e stabile. Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare, forse è arrivato.