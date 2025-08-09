NewsOperatori TelefoniciOperatori VirtualiPromozioni e Tariffe TelefonicheTelefonia

Attiva ora EVO 200 di CoopVoce: solo 7,90€/mese, senza vincoli!

EVO 200 di CoopVoce: 200GB, minuti illimitati e 1000 SMS a 7,90€/mese, senza vincoli né rincari. Attivabile fino al 18 agosto.

scritto da Margherita Zichella
coopvoce

Ti sei mai chiesto perché cambiare operatore telefonico sembra sempre un salto nel buio? Costi nascosti, promesse vaghe, vincoli poco chiari… insomma, scegliere l’offerta giusta è un piccolo incubo. Ma per una volta, potrebbe non esserlo.

 

Attiva ora EVO 200 di CoopVoce: solo 7,90€/mese, senza vincoli

Con CoopVoce, l’estate porta una bella novità: fino al 18 agosto puoi attivare l’offerta EVO 200 a soli 7,90 € al mese. Per sempre. Sì, hai letto bene: lo stesso prezzo, mese dopo mese, senza brutte sorprese. Niente aumenti improvvisi o asterischi sospetti.

Cosa include? Un sacco di roba: 200 Giga alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS. E se sei uno di quelli che ama viaggiare — o semplicemente devi farlo spesso — puoi usare tutti i tuoi Giga anche in Europa e Regno Unito per i primi 30 giorni di ogni viaggio, come se fossi a casa.

E non finisce qui: se attivi il servizio gratuito Rinnovo Facile al momento dell’acquisto online, CoopVoce ti regala 20 euro di traffico bonus entro tre mesi. Niente male come benvenuto, no?

Attivare è semplicissimo: puoi farlo online in pochi clic e ricevere la SIM comodamente a casa tua, senza costi di spedizione. E una volta attiva, avrai accesso a tanti servizi inclusi, come l’hotspot gratuito, il blocco dei numeri a sovrapprezzo, e un’assistenza sempre disponibile — anche via chat.

La rete? Affidabile e capillare, con copertura al 99,8% in tutta Italia. E grazie alla tecnologia 4G e al VoLTE, navighi e chiami con qualità altissima, anche nello stesso momento.

E poi c’è un aspetto che molti sottovalutano: CoopVoce è dalla parte dei clienti, da sempre. Nessun vincolo, niente marketing aggressivo, e SIM realizzate in plastica riciclata. Una scelta più leggera anche per il pianeta.

In breve? Un’ottima offerta, trasparente, conveniente e stabile. Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare, forse è arrivato.

